ابتداءً من هذا التاريخ... الأردن يفتح باب استيراد الليمون اللبناني

Advertisement

ويأتي هذا القرار ثمرة المتابعة الحثيثة التي قام بها في هاني، من خلال التنسيق المباشر مع نظيره الوزير خالد حنيفات.وقد أعرب الوزير هاني عن شكره وتقديره للوزير حنيفات على مبادرته الإيجابية وتجاوبه السريع، معتبرًا أن "هذه الخطوة تمثل دعمًا حقيقيًا للقطاع الزراعي اللبناني، وتسهم في تعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين الشقيقين".