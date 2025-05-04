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لبنان

ابتداءً من هذا التاريخ... الأردن يفتح باب استيراد الليمون اللبناني

Lebanon 24
04-05-2025 | 08:06
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 قررت وزارة الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية  منح رخص استيراد لمحصول الليمون اللبناني بمختلف أنواعه، وذلك اعتبارًا من تاريخ 10 الحالي، حيث يُسمح بدخول الكميات المستوردة ابتداءً من هذا التاريخ.
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كما أفادت أن استقبال طلبات الاستيراد كان قد بدأ أمس  السبت ويستمر حتى نهاية الثلاثاء  في 6 أيار 2025.

ويأتي هذا القرار ثمرة المتابعة الحثيثة التي قام بها وزير الزراعة في لبنان الدكتور نزار هاني، من خلال التنسيق المباشر مع نظيره الأردني الوزير خالد حنيفات.

وقد أعرب الوزير هاني عن شكره وتقديره للوزير حنيفات على مبادرته الإيجابية وتجاوبه السريع، معتبرًا أن "هذه الخطوة تمثل دعمًا حقيقيًا للقطاع الزراعي اللبناني، وتسهم في تعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين الشقيقين".
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