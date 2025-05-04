وزير الدفاع أدلى بصوته: حتى الآن لم يسجل أي حادث أمني

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وأكد أن " والجيش وضعا معاً كل التدابير الاحترازية لإجراء العملية الإنتخابية بسلاسة وسلامة. وحتى الآن لم يسجل أي حادث أمني او إداري لأنه تم التحضير لهذا اليوم ووزير الداخلية قام بكل ما يلزم ونحن نؤازره ونسانده".