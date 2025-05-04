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لبنان

وزير الدفاع أدلى بصوته: حتى الآن لم يسجل أي حادث أمني

Lebanon 24
04-05-2025 | 08:17
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ادلى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى بصوته في مهنية الدكوانة الرسمية، منوّهًا "بكل ‏الجهود التي تبذل لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني"، ومشدداً على" أهمية صون حرية الرأي والتعبير لدى المواطنين".
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وأكد أن "وزارة الداخلية والجيش وضعا معاً كل التدابير الاحترازية لإجراء العملية الإنتخابية بسلاسة وسلامة. وحتى الآن لم يسجل أي حادث أمني او إداري لأنه تم التحضير لهذا اليوم ووزير الداخلية قام بكل ما يلزم ونحن نؤازره ونسانده".
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