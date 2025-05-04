طلب من نقابة مستخدمي وعمال شركة التموين في المطار إلى وزارة الأشغال

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وطالبت النقابة الجهات المعنية في ووزارة الأشغال العامة بـ"التحرك الفوري ووضع الإشارات والعوائق اللازمة لتخفيف السرعة والحد من الحوادث التي تحصل بشكل دائم"، متمنية أن "يكون حادث اليوم آخر الحوادث"، وقالت: "نكرر مطالبتنا بأخذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المميتة بسببب السرعة".