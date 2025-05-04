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لبنان

طلب من نقابة مستخدمي وعمال شركة التموين في المطار إلى وزارة الأشغال

Lebanon 24
04-05-2025 | 08:23
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ذكرت نقابة مستخدمي وعمال الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي، في بيان، انها حذرت "مراراً من الحوادث المرورية التي تحصل على التقاطع الذي يصل الادارة العامة والشحن الجوي والتموين والبريد، وآخر هذه الحوادث ما حصل صباح اليوم وأدى إلى وفاة الزميل علي ضاوي".
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وطالبت النقابة الجهات المعنية في المطار ووزارة الأشغال العامة بـ"التحرك الفوري ووضع الإشارات والعوائق اللازمة لتخفيف السرعة والحد من الحوادث التي تحصل بشكل دائم"، متمنية أن "يكون حادث اليوم آخر الحوادث"، وقالت: "نكرر مطالبتنا بأخذ الإجراءات اللازمة  للحد من الحوادث المميتة بسببب السرعة".
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