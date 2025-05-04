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لبنان

وزير يدعم زوجته: سأصوت لها بالتأكيد

Lebanon 24
04-05-2025 | 08:24
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أعلن وزير العدل عادل نصار دعم زوجته، ليلى الأسمر، في الانتخابات البلدية في بكفيا، التي انطلقت اليوم في محافظة جبل لبنان.
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وقال نصار تعبيرا عن دعمه: "سأصوّت لزوجتي بالتأكيد فأنا أصوّت لها كل النهار في البيت".

 
 
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