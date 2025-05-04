وزير يدعم زوجته: سأصوت لها بالتأكيد

أعلن وزير العدل دعم زوجته، ليلى ، في في ، التي انطلقت اليوم في .

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وقال تعبيرا عن دعمه: "سأصوّت لزوجتي بالتأكيد فأنا أصوّت لها كل النهار في البيت".



