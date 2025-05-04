بعد استهداف الحوثيين مطار "بن غوريون"... بيان من "حزب الله"

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اضاف: "إن هذا الهجوم البطولي يُؤكد مجدداً فشل العدوان الأميركي على اليمن، وعجزه عن كسر ‏إرادة الشعب اليمني الصلبة أو دفعه للتراجع عن موقفه المشرف في مساندة غزة وفك الحصار عنها، ‏وفي مواجهة حرب الإبادة التي يشنّها العدو بحق المدنيين الأبرياء".‏وختم البيان: "إن الموقف الثابت والراسخ للشعب اليمني وقيادته الحكيمة والشجاعة في دعم غزة وشعبها ‏المقاوم، رغم استمرار العدوان والحصار الخانق عليه، هو مبعث اعتزازٍ وفخرٍ لكل أحرار الأمة، وهو ‏حجة على جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية، ويُحتّم على الجميع مهما كانت الظروف أن ‏يُسخّروا كل ما لديهم من قدرات في سبيل مساندة غزة وأهلها".‏