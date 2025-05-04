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لبنان

بعد استهداف الحوثيين مطار "بن غوريون"... بيان من "حزب الله"

Lebanon 24
04-05-2025 | 08:29
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 أشاد "حزب الله"، في بيان، بـ "العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي استهدفت مطار "بن غوريون" في قلب ‏الكيان الموقت، خارقةً كل أنظمة الدفاع الصهيونية والأميركية، ومحققةً هدفها بدقة عالية محطمة ‏جبروت هذا الكيان".‏
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اضاف: "إن هذا الهجوم البطولي يُؤكد مجدداً فشل العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، وعجزه عن كسر ‏إرادة الشعب اليمني الصلبة أو دفعه للتراجع عن موقفه المشرف في مساندة غزة وفك الحصار عنها، ‏وفي مواجهة حرب الإبادة التي يشنّها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء".‏

وختم البيان: "إن الموقف الثابت والراسخ للشعب اليمني العزيز وقيادته الحكيمة والشجاعة في دعم غزة وشعبها ‏المقاوم، رغم استمرار العدوان والحصار الخانق عليه، هو مبعث اعتزازٍ وفخرٍ لكل أحرار الأمة، وهو ‏حجة على جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية، ويُحتّم على الجميع مهما كانت الظروف أن ‏يُسخّروا كل ما لديهم من قدرات في سبيل مساندة غزة وأهلها".‏
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