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لبنان

12 شكوى حول رشى انتخابية في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان

Lebanon 24
04-05-2025 | 08:29
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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات البيان التالي:
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ورد إلى غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية ١٢ شكوى حول رشاوى انتخابية في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان .

لذلك، تمت إحالة المعلومات الواردة إلى قوى الامن الداخلي للتحقق منها ومتابعتها مع القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية.

علما انه وفي محلة الفنار في المتن الشمالي ألقت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي القبض على أحد المواطنين بشبهة دفع رشاوى لصالح احد المرشحين، فتمت إحالة الملف إلى مفرز الجديدة القضائية التي فتحت محضرا عدليا بإشراف القضاء المختص.
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