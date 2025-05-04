12 شكوى حول رشى انتخابية في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان

Advertisement

صدر عن البيان التالي:ورد إلى المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية ١٢ شكوى حول رشاوى انتخابية في عدد من مناطق .لذلك، تمت إحالة المعلومات الواردة إلى قوى الامن الداخلي للتحقق منها ومتابعتها مع المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية.علما انه وفي محلة في ألقت في قوى الامن الداخلي القبض على أحد المواطنين بشبهة دفع رشاوى لصالح احد المرشحين، فتمت إحالة الملف إلى مفرز الجديدة القضائية التي فتحت محضرا عدليا بإشراف القضاء المختص.