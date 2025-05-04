الرئيس سليمان بعد الإدلاء بصوته في عمشيت: أدعم التغيير

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شدد بعد الادلاء بصوته في عمشيت على أن "الانتخابات تعني الحرية والديموقراطية، وعلى المواطن اختيار مستقبله من خلال ".وقال: "أنا أدعم التغيير في عمشيت التي تمثلها لائحة الأمل. المنافسة في عمشيت عائلية والأحزاب هم من العائلات والكلمة للناخب الذي هو مصدر السلطات، وأتمنى على الناخبين التفكير جيدا في اختيار ممثليهم".وطالب "بتطبيق اللامركزية الادارية والنسبية مع كوتا نسائية.