إعلان لائحة "قرصيتا الوفاق" في قرصيتا الضنية

Advertisement

ـ أعلن في بلدة قرصيتا ـ الضنية تشكيل لائحة "قرصيتا الوفاق 2025" لخوض الإنتخابات البلدية المرتقبة المقبل.وتشكلت اللائحة كالتالي: توفيق حمد (رئيساً)، أحمد (نائباً للرئيس)، علوّش (أميناً للصندوق)، والأعضاء: موسى ، إبراهيم حسن موسى، بلال ، محمد زكريا مريم، هيثم غريب، ، نافذ علي داهود، نزيه محمد ، جمال أحمد قدور، علي محمد ، أحمد وعثمان .أما المخاتير الأربعة للبلدة الذين تمّ التوافق عليهم ضمن اللائحة فهم: رباح محمود غانم، عبدالرحيم ، مالك وزياد .