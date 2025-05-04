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لبنان

إعلان لائحة "قرصيتا الوفاق" في قرصيتا الضنية

Lebanon 24
04-05-2025 | 09:32
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 الضنية ـ أعلن في بلدة قرصيتا ـ الضنية  تشكيل لائحة "قرصيتا الوفاق 2025" لخوض الإنتخابات البلدية المرتقبة يوم الأحد المقبل.
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وتشكلت اللائحة كالتالي: توفيق حمد زين الدين (رئيساً)، غزوان أحمد عيسى (نائباً للرئيس)، أحمد محمد علوّش (أميناً للصندوق)، والأعضاء: موسى محمد موسى، إبراهيم حسن موسى، بلال علي يوسف، محمد زكريا مريم، هيثم عبد الحميد غريب، محمد محمود علوش، نافذ علي داهود، نزيه محمد الحايك، جمال أحمد قدور، علي محمد الزين، أحمد محمد داود وعثمان علي علوان.

أما المخاتير الأربعة للبلدة الذين تمّ التوافق عليهم ضمن اللائحة فهم: رباح محمود غانم، عبدالحميد عبدالرحيم علوان، مالك محمود الجمل وزياد محمد درويش.
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