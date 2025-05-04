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لبنان

اجتماع أمني في سرايا جونية... وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
04-05-2025 | 09:45
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عقد اجتماع امني بعد ظهر اليوم، في مكتب قائمقام كسروان الفتوح في سرايا جونية ستريدا نبهان حضره اليها، رئيس لجنة القيد القاضي جون قزي، رئيس فرع مخابرات الجيش في كسروان العميد بيار فرح، قائد سرية درك جونية العميد سعد كيروز، رئيسة مركز أمن عام كسروان المقدم رنا عصفور ورئيس مكتب أمن الدولة في كسروان المقدم مروان منصور.
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بحث المجتمعون في كيفية تسهيل عملية وصول صناديق الاقتراع الى السرايا الحكومية في جونية، واستلامها وفرز الأصوات فيها الى اعلان النتائج الرسمية من قاعة المحكمة.
 
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