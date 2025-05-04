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لبنان

بعد رفع الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى لبنان... هكذا علّقت وزيرة السياحة

Lebanon 24
04-05-2025 | 09:50
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رحبت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود في بيان" بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة السماح بسفر مواطنيها إلى لبنان اعتباراً من السابع من شهر أيار الحالي، على أثر زيارة فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون الأسبوع الفائت إلى أبو ظبي".
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وقالت:"يأتي هذا القرار بعد سنوات من حظر السفر ودعماً للإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية ومختلف الأجهزة الأمنية والمرافق الحيوية لتقديم أفضل الخدمات السياحية وضمان أمن الوافدين وراحتهم".

واعتبرت الوزيرة لحود أن "هذا القرار يؤكد عودة الثقة بلبنان ويفتح الباب لتطوير الروابط التاريخية التي تجمع البلدين"، آملةً أن "تحذو سائر دول مجلس التعاون الخليجي حذو دولة الإمارات في أقرب وقت ممكن، ليعود لبنان مقصد أشقائه العرب، ومركز النشاط السياحي والثقافي في المنطقة".
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