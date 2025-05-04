بعد رفع الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى لبنان... هكذا علّقت وزيرة السياحة

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وقالت:"يأتي هذا القرار من حظر السفر ودعماً للإجراءات التي تتخذها ومختلف والمرافق الحيوية لتقديم أفضل وضمان أمن الوافدين وراحتهم".واعتبرت لحود أن "هذا القرار يؤكد عودة الثقة بلبنان ويفتح الباب لتطوير الروابط التاريخية التي تجمع البلدين"، آملةً أن "تحذو سائر حذو في أقرب وقت ممكن، ليعود لبنان مقصد أشقائه العرب، ومركز النشاط السياحي والثقافي في المنطقة".