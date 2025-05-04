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لبنان

وزير الزراعة أدلى بصوته في بعذران: التنمية تبدأ بالبلدية

Lebanon 24
04-05-2025 | 10:04
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 شدد وزير الزراعة نزار هاني على ان "الانتخابات البلدية هي محطة مهمة جدا في حياة الوطن وفي برنامج الحكومة الحالية، ومن ضمن التزامات الحكومة الاساسية هي انجاز تحقيق الانتخابات".
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وعقب إدلائه بصوته في بلدة بعذران الشوف، قال: "التنمية تبدأ بالبلدية وكي نسير بالدورة الاقتصادية ايضا، وتمشي الأمور للأمام، فمن خلال البلديات الذين لهم دور اساسي بالاقتصاد للمواطنين وتأمين كل الخدمات واحتياجاتهم والحماية الاجتماعية والبيئية وتطوير الزراعة، وكل الخدمات الزراعية التي تهم المواطن".

اضاف: "موازنة العام 2025 متواضعة لتسيير الأعمال على مستوى البلديات وكل الإدارات، ولكن ان شاء الله موازنة الـ 2026 ستكون افضل من اجل التنمية المحلية وللبلديات للقيام بالدور المطلوب". 

وتابع: "الحكومة التي بدأ الناس يتلمسون الإصلاحات على مستوى القوانين التي أقرتهم ، تأتي الانتخابات كمحطة ضرورية ، وان شاء الله هذا الشهر ننجز الانتخابات البلدية والعام المقبل النيابية بوقتها".
 
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