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لبنان

في أول تعليق... هذا ما قاله الحريري عن السماح للإماراتيين بالسفر إلى لبنان

Lebanon 24
04-05-2025 | 10:10
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 كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة "اكس":
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"كل التقدير والامتنان لتوجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، السماح للمواطنين الإماراتيين بالسفر إلى لبنان. هذه الخطوة المباركة تعكس الحرص العميق لدولة الإمارات وقيادتها على لبنان دولة وشعبا، كما تجسد عمق ومتانة العلاقة بين البلدين".
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