في أول تعليق... هذا ما قاله الحريري عن السماح للإماراتيين بالسفر إلى لبنان

كتب عبر حسابه على منصة "اكس":

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"كل التقدير والامتنان لتوجيهات رئيس ، السماح للمواطنين الإماراتيين بالسفر إلى . هذه الخطوة المباركة تعكس الحرص العميق لدولة وقيادتها على وشعبا، كما تجسد عمق ومتانة العلاقة بين البلدين".