عبدالله أدلى بصوته في شحيم: البلدية ليست وظيفة أو امتياز

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أضاف :"أمامنا جميعا مسؤوليات كبيرة ، وامامنا تحديات اكبر بوضع غير مستقر في المنطقة ووضع اقتصادي ما زال في طور التعافي، ولكن نحن مصرون ان نعيد بناء ، وهذا البلد يبنيه شبابه واهله وناسه،، الذين نراهم هنا، هذا التسابق هو للعطاء، اذ ان البلدية ليست وظيفة او امتياز بل هي سباق للخدمة العامة، لذلك نشد على ايدي كل المرشحين ، ومن سينجح نقول له نحن الى جانبكم ومن لن ينجح نقول له حظا موفقاً في مرة اخرى".