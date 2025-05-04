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لبنان

عبدالله أدلى بصوته في شحيم: البلدية ليست وظيفة أو امتياز

Lebanon 24
04-05-2025 | 10:37
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ادلى النائب بلال عبدالله بتصريح بعد اقتراعه في معهد شحيم الفني،، قال فيه :"هذا العهد وهذه الحكومة وعدا ووفيا، انه استحقاق دستوري بامتياز، الامن مستتب والتنافس جد ديمقراطي وحضاري، لم نشهد اي حادثة في كل اقليم الخروب وهذا يعود الى وعي الناس ووعي كل المرشحين ووعي كل القوى السياسية التي تساعد في هذا الموضوع  خاصة على التوافق في بعض الاحيان، ولي الشرف بأنني ادليت بصوتي في بلدتي شحيم، التي اعطتني ثقتها كنائب، ولأن هذه البلدة اعطتني ثقتها كنائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي فنحن إثرنا الا ندخل في المعركة الانتخابية كحزبيين، وفسحنا المجال لكل القوى السياسية ، خاصة للعائلات والنخب لكي تكون في المجلس البلدي لنتعاون مع اي فريق سينجح  وسنكون اليد الداعمة له. وهذه ميزة الانطلاقة الجديدة اليوم للبنان ان نبني جميعا ما تهدم في الفترات السابقة".
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أضاف :"أمامنا جميعا مسؤوليات كبيرة ، وامامنا تحديات اكبر بوضع  غير مستقر في المنطقة ووضع اقتصادي ما زال في طور التعافي، ولكن نحن مصرون ان نعيد بناء هذا البلد، وهذا البلد يبنيه شبابه واهله وناسه،، الذين نراهم هنا، هذا التسابق هو للعطاء، اذ ان البلدية ليست وظيفة او امتياز بل هي سباق للخدمة العامة، لذلك نشد على ايدي كل المرشحين ، ومن سينجح نقول له نحن الى جانبكم ومن لن ينجح نقول له حظا موفقاً في مرة اخرى".
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