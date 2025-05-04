شيخ العقل من شانيه: لم أنتخب لهذا السبب!

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تابع: "أتمنّى أن تنتقل العملية التي يشهدها إلى لطمأنة الناس بعد ما شهده الأسبوع من أعمال تحريضية فالدولة مسؤولة لطمأنة الناس كما القيادات في المناطق".أضاف: "هناك بعض التجاوزات في سوريا ولكن لا بّد من إعطاء الفرصة للدولة كي تبني مؤسساتها الأمنية والعسكرية ونحن في خضم التحوّلات التي تشهدها المنطقة ونؤكد على هويتنا العربية وإنّ ديننا هو ".ختم: "غداً سنلتقي سفراء الدول الغربية في لبنان للضغط وطمأنة في سوريا فهناك عائلات هُجّرت وندعوها للعودة لأننا ما اعتدنا أن نترك أرضنا".