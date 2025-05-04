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لبنان

شيخ العقل من شانيه: لم أنتخب لهذا السبب!

Lebanon 24
04-05-2025 | 10:22
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أعلن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى من بلدته شانيه، اليوم الأحد، أنّ "هذا اليوم ديمقراطي ولم أنتخب كي لا أُصَنَّف كداعم لأي من اللوائح والبلدة لا تشهد أي تشنّجات".
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تابع: "أتمنّى أن تنتقل العملية الديمقراطية التي يشهدها لبنان إلى سوريا لطمأنة الناس بعد ما شهده الأسبوع من أعمال تحريضية فالدولة السورية مسؤولة لطمأنة الناس كما القيادات في المناطق".

أضاف: "هناك بعض التجاوزات في سوريا ولكن لا بّد من إعطاء الفرصة للدولة كي تبني مؤسساتها الأمنية والعسكرية ونحن في خضم التحوّلات التي تشهدها المنطقة ونؤكد على هويتنا العربية وإنّ ديننا هو الإسلام".

ختم: "غداً سنلتقي سفراء الدول الغربية في لبنان للضغط وطمأنة الدروز في سوريا فهناك عائلات هُجّرت وندعوها للعودة لأننا ما اعتدنا أن نترك أرضنا".
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