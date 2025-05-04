إعلان لائحة "بالشراكة نبني" في ارده- زغرتا

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وقد ترشح على اللائحة:



عن بلدة ارده: سمعان ديب، جورجيت معتوق، لودي المختفي، جويل فرح، طوني المزرعاني،



ميلاد ابي ، إدي ابي ديب، اسعد هيكل، وباخوس الحاج.



عن بلدة حرف ارده: ستيفن ، خليل ، روماريو ملحم، إلياس جنيد.



عن بلدة بيت : عوكر.



عن بلدة بيت عبيد: طوني عوكر. أعلنت في بلدة ارده في قضاء لائحة تحت عنوان "بالشراكة نبني"، وذلك في مطعم "ليليوم"- رشعين، بحضور حشد من الأصدقاء والمناصرين.وقد ترشح على اللائحة:عن بلدة ارده: سمعان ديب، جورجيت معتوق، لودي المختفي، جويل فرح، طوني المزرعاني،ميلاد ابي ، إدي ابي ديب، اسعد هيكل، وباخوس الحاج.عن بلدة حرف ارده: ستيفن ، خليل ، روماريو ملحم، إلياس جنيد.عن بلدة بيت : عوكر.عن بلدة بيت عبيد: طوني عوكر.

يذكر ان بلدية ارده هي من البلديات المركبة التي تضم اربع بلدات هي: ارده، حرف ارده، بيت عوكر، وبيت عبيد، ويتألف مجلس بلديتها من خمسة عشر عضواً، ارده تسعة اعضاء، حرف ارده اربعة اعضاء، وعضو واحد لكل من بيت عوكر وبيت عبيد.