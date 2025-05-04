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لبنان

إعلان لائحة "بالشراكة نبني" في ارده- زغرتا

Lebanon 24
04-05-2025 | 11:36
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أعلنت في بلدة ارده في قضاء زغرتا لائحة تحت عنوان "بالشراكة نبني"، وذلك في مطعم "ليليوم"- رشعين، بحضور حشد من الأصدقاء والمناصرين.
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وقد ترشح على اللائحة:

عن بلدة ارده: سمعان ديب، جورجيت معتوق، لودي المختفي، جويل فرح، طوني المزرعاني، 

ميلاد ابي طنوس، إدي ابي ديب، اسعد هيكل، وباخوس الحاج.

عن بلدة حرف ارده: ستيفن بو فرنسيس، خليل صليبا، روماريو ملحم، إلياس جنيد. 

عن بلدة بيت عوكر: جورج عوكر.

عن بلدة بيت عبيد: طوني عوكر.
 
يذكر ان بلدية ارده هي من البلديات المركبة التي تضم اربع بلدات هي: ارده، حرف ارده، بيت عوكر، وبيت عبيد، ويتألف مجلس بلديتها من خمسة عشر عضواً، ارده تسعة اعضاء، حرف ارده اربعة اعضاء، وعضو واحد لكل من بيت عوكر وبيت عبيد. 
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