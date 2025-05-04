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لبنان

مواكبة للانتخابات البلدية.. قائد الجيش يتفقد غرفة عمليات منطقة جبل لبنان

Lebanon 24
04-05-2025 | 12:02
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تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل غرفة عمليات منطقة جبل لبنان حيث اطّلع على التدابير الأمنية الاستثنائية المتَّخَذة لحفظ أمن العملية الانتخابية، بهدف ضمان ممارسة المواطنين حقهم الديموقراطي في الانتخابات البلدية والاختيارية.
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في هذا السياق، تُشدد قيادة الجيش على ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، وعدم التسبب بأي إخلال بالأمن قد ينعكس سلبًا على الانتخابات الجارية.
 
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