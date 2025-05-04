مواكبة للانتخابات البلدية.. قائد الجيش يتفقد غرفة عمليات منطقة جبل لبنان

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تفقد العماد غرفة عمليات حيث اطّلع على التدابير الأمنية الاستثنائية المتَّخَذة لحفظ أمن العملية ، بهدف ضمان ممارسة المواطنين حقهم الديموقراطي في والاختيارية.في هذا السياق، تُشدد على ضرورة المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، وعدم التسبب بأي إخلال بالأمن قد ينعكس سلبًا على الانتخابات الجارية.