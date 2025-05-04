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لبنان
وزير الداخلية: العملية الانتخابية سارت اليوم بكلّ حرّية وديمقراطيّة وسلاسة
Lebanon 24
04-05-2025
|
12:13
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أكد
وزير الداخلية
أحمد الحجار
أن العملية
الانتخابية
سارت اليوم بكلّ حرّية وديمقراطيّة وسلاسة.
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كلام
الحجار
جاء بعد استقباله وزير الاعلام
بول مرقص
في
وزارة الداخلية
.
وقال الحجار:”
لبنان
كان ولا يزال يفتخر بحرية الصحافة وأقول للصحافيين “يعطيكن ألف عافية”.
من جهته
قال
مرقص
: “:الحكومة أكّدت اليوم من خلال العملية الانتخابية أنّها تحترم قدسية الاستحقاقات الدستورية”.
كما أضاف: “أحييّ الإعلاميين والمصوّرين على تعبهم وجهدهم في تغطية الانتخابات ونقل
الصوت والصورة
كما يجب ونطمح لقانون يحميهم ويُنصفهم”.
وقبيل بدء الانتخابات، أكد الحجار اشرافه على العملية لأهمية انجاح هذا الاستحقاق”، مشيرًا إلى أن “
غرفة العمليات
ستواكب كل المخالفات التي قد تحصل وستتخذ الاجراءات اللازمة وفق القوانين”.
وأعرب الحجار عن سعادته قائلاً: “سعيد جداً لاعادة انتظام الوضع في لبنان وأن الاستحقاقات الدستورية تقام في مواعيدها وهذه انطلاقة جديدة للبنان”.
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