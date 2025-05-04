وزير الداخلية: العملية الانتخابية سارت اليوم بكلّ حرّية وديمقراطيّة وسلاسة

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أكد أن العملية سارت اليوم بكلّ حرّية وديمقراطيّة وسلاسة.كلام جاء بعد استقباله وزير الاعلام في .وقال الحجار:” كان ولا يزال يفتخر بحرية الصحافة وأقول للصحافيين “يعطيكن ألف عافية”.قال : “:الحكومة أكّدت اليوم من خلال العملية الانتخابية أنّها تحترم قدسية الاستحقاقات الدستورية”.كما أضاف: “أحييّ الإعلاميين والمصوّرين على تعبهم وجهدهم في تغطية الانتخابات ونقل كما يجب ونطمح لقانون يحميهم ويُنصفهم”.وقبيل بدء الانتخابات، أكد الحجار اشرافه على العملية لأهمية انجاح هذا الاستحقاق”، مشيرًا إلى أن “ ستواكب كل المخالفات التي قد تحصل وستتخذ الاجراءات اللازمة وفق القوانين”.وأعرب الحجار عن سعادته قائلاً: “سعيد جداً لاعادة انتظام الوضع في لبنان وأن الاستحقاقات الدستورية تقام في مواعيدها وهذه انطلاقة جديدة للبنان”.