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لبنان

ما حقيقة خبر توقيف رئيس لائحة "كلنا لضيعتنا" في بيت شباب؟

Lebanon 24
04-05-2025 | 12:45
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بعدما تناقل عدد من وسائل التواصل الإجتماعي خبراً عن توقيف رئيس لائحة "كلنا لضيعتنا" في بيت شباب، الشاوية والقنطيرة كميل عطالله، أفاد مندوب "لبنان٢٤" في المتن الشمالي ان هذا الخبر عارٍ عن الصحة، وان موضوع الرشوة، الذي تم تداوله، لا يمت إلى الحقيقة بصلة.
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