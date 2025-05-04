ما حقيقة خبر توقيف رئيس لائحة "كلنا لضيعتنا" في بيت شباب؟

بعدما تناقل عدد من وسائل التواصل الإجتماعي خبراً عن توقيف رئيس لائحة "كلنا لضيعتنا" في بيت شباب، الشاوية والقنطيرة كميل ، أفاد مندوب "لبنان٢٤" في ان هذا الخبر عارٍ عن الصحة، وان موضوع الرشوة، الذي تم تداوله، لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

Advertisement