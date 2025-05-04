19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إعلان لائحة "إده - القيمة المضافة" في البترون... هذا ما يتضمنه برنامجها
Lebanon 24
04-05-2025
|
13:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت في بلدة إده البترونية لائحة "إدّه - القيمة المضافة" برئاسة البروفسور ناجي طانيوس واكيم.
وتضم اللائحة:
فادي حنا
نهرا شديد، سميح شكري دوميط، مايا
جان كيروز
، سليمة سابا عبدالله، الدكتور رواد إميل مرعي، ميشال هيكل
إيليا
،
مايكل
ناهي الياس، روي يوسف انطون.
Advertisement
وأعلن واكيم خلال لقاء في صالة الرعية حضره أهالي البلدة، البرنامج الانتخابي، وقال: "لأن كل إنسان صالح هو قيمة مضافة لبلدته، يطيبُ لنا أن نعلم أبناء بلدتنا الكرام عن ولادة لائحة "إدّه - القيمة المضافة (Edde Plus) "، آملين أن نضيف إلى بلدتنا ما تستحقه من جهود وطاقات تساهم في ازدهارها ونهضتها. من هنا نأمل دعمكم وتعاونكم لما فيه خير بلدتنا".
اضاف: "مبادئنا هي: حسن الخدمة اولا وآخرا، العمل بشفافية مطلقة، الاهتمام الخاص بالجيل الجديد، إشراك من يهمه الشأن العام، استخدام التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة والفعالية، التحالف والدعم الخارجي. اما اولوياتنا فهي تنفيذ مشروع ثقافي ورياضي ومشروع إنمائي، تنظيم نشاطات بيئية وزراعية بالاضافة الى تقديم خدمات صحية واجتماعية".
وتابع: "برنامجنا يتضمن: تأمين خدمات خاصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، تنظيم محاضرات علمية تشمل مواضيع طبية مع اختصاصيين، انشاء نادي قراءة لتشجيع المطالعة، احياء يوم المزارع في إده، تحسين وتجميل طرق القرية وخاصة الفرعية، ارشاد وندوات توعوية وورش تدريبية للشباب - جامعي، مهني، اجتماعي، مالي، الخ، انشاء طرقات جديدة لتسهيل استثمار أراضي البلدة، انشاء "اده ماركت" لتسويق منتجات اهالي القرية موسميا، تفعيل التوأمة مع مدن اجنبية للاستفادة من خدمات وخبرات خاصة، تنظيم أيام طبية مجانية في كافة الاختصاصات، تنظيم معارض ومناسبات فنيّة وموسيقية، احياء "اده
ماراثون
" السنوي للمباريات الرياضية، تأمين اختصاصيين لإرشاد المزارعين، تنظيم وتحسين جمع ونقل النفايات، انشاء مساحة مجهزة وآمنة للأولاد، تأمين مساعدات وخدمات من خلال أشخاص وهيئات غير حكومية محلية وأجنبية وانشاء صندوق مستقل للدعم المادي للحالات الطارئة والإنسانية في البلدة".
مواضيع ذات صلة
إعلان لائحة "كلّنا للبترون" برئاسة الحرك
Lebanon 24
إعلان لائحة "كلّنا للبترون" برئاسة الحرك
04/05/2025 23:16:37
04/05/2025 23:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لائحة "إيد بإيد" في عبرين البترونية تُعلن برنامجها الانتخابي
Lebanon 24
لائحة "إيد بإيد" في عبرين البترونية تُعلن برنامجها الانتخابي
04/05/2025 23:16:37
04/05/2025 23:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق لائحة "عندقت هوية".. هذا برنامجها
Lebanon 24
إطلاق لائحة "عندقت هوية".. هذا برنامجها
04/05/2025 23:16:37
04/05/2025 23:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لائحة "قرار شاتين" تطلق برنامجها الانتخابي
Lebanon 24
لائحة "قرار شاتين" تطلق برنامجها الانتخابي
04/05/2025 23:16:37
04/05/2025 23:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
بلديات 2025
تابع
قد يعجبك أيضاً
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية المحدّثة.. هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية المحدّثة.. هذه آخر المعلومات
16:01 | 2025-05-04
04/05/2025 04:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان لائحة "شكا بتستاهل".. والرئاسة مداورة بين بطرس وعبود
Lebanon 24
إعلان لائحة "شكا بتستاهل".. والرئاسة مداورة بين بطرس وعبود
15:17 | 2025-05-04
04/05/2025 03:17:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
14:41 | 2025-05-04
04/05/2025 02:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عون في اتصال شكر مع رئيس الامارات: نتطلع الى مزيد من التعاون المثمر بين البلدين
Lebanon 24
عون في اتصال شكر مع رئيس الامارات: نتطلع الى مزيد من التعاون المثمر بين البلدين
14:40 | 2025-05-04
04/05/2025 02:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في بعلبك.. مداهمات للجيش بحثاً عن مطلوبين
Lebanon 24
في بعلبك.. مداهمات للجيش بحثاً عن مطلوبين
14:40 | 2025-05-04
04/05/2025 02:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية المحدّثة.. هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية المحدّثة.. هذه آخر المعلومات
16:01 | 2025-05-04
04/05/2025 04:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير
Lebanon 24
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير
10:45 | 2025-05-04
04/05/2025 10:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"وداعاً يا أغلي إنسان بحياتي".. كارول سماحة تكشف موعد ومكان عزاء زوجها
Lebanon 24
"وداعاً يا أغلي إنسان بحياتي".. كارول سماحة تكشف موعد ومكان عزاء زوجها
04:33 | 2025-05-04
04/05/2025 04:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
12:49 | 2025-05-04
04/05/2025 12:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سبب وفاة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة؟ تفاصيل تكشف
Lebanon 24
ما سبب وفاة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة؟ تفاصيل تكشف
03:11 | 2025-05-04
04/05/2025 03:11:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:01 | 2025-05-04
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية المحدّثة.. هذه آخر المعلومات
15:17 | 2025-05-04
إعلان لائحة "شكا بتستاهل".. والرئاسة مداورة بين بطرس وعبود
14:41 | 2025-05-04
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
14:40 | 2025-05-04
عون في اتصال شكر مع رئيس الامارات: نتطلع الى مزيد من التعاون المثمر بين البلدين
14:40 | 2025-05-04
في بعلبك.. مداهمات للجيش بحثاً عن مطلوبين
14:39 | 2025-05-04
تسلُّم الشحنة الثالثة من هبة الوقود القطرية عن العام 2025
فيديو
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
04/05/2025 23:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
04/05/2025 23:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
04/05/2025 23:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24