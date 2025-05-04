إعلان لائحة "إده - القيمة المضافة" في البترون... هذا ما يتضمنه برنامجها

أعلنت في بلدة إده البترونية لائحة "إدّه - القيمة المضافة" برئاسة البروفسور ناجي طانيوس واكيم.

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وتضم اللائحة: نهرا شديد، سميح شكري دوميط، مايا ، سليمة سابا عبدالله، الدكتور رواد إميل مرعي، ميشال هيكل ، ناهي الياس، روي يوسف انطون.وأعلن واكيم خلال لقاء في صالة الرعية حضره أهالي البلدة، البرنامج الانتخابي، وقال: "لأن كل إنسان صالح هو قيمة مضافة لبلدته، يطيبُ لنا أن نعلم أبناء بلدتنا الكرام عن ولادة لائحة "إدّه - القيمة المضافة (Edde Plus) "، آملين أن نضيف إلى بلدتنا ما تستحقه من جهود وطاقات تساهم في ازدهارها ونهضتها. من هنا نأمل دعمكم وتعاونكم لما فيه خير بلدتنا".اضاف: "مبادئنا هي: حسن الخدمة اولا وآخرا، العمل بشفافية مطلقة، الاهتمام الخاص بالجيل الجديد، إشراك من يهمه الشأن العام، استخدام التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة والفعالية، التحالف والدعم الخارجي. اما اولوياتنا فهي تنفيذ مشروع ثقافي ورياضي ومشروع إنمائي، تنظيم نشاطات بيئية وزراعية بالاضافة الى تقديم خدمات صحية واجتماعية".وتابع: "برنامجنا يتضمن: تأمين خدمات خاصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، تنظيم محاضرات علمية تشمل مواضيع طبية مع اختصاصيين، انشاء نادي قراءة لتشجيع المطالعة، احياء يوم المزارع في إده، تحسين وتجميل طرق القرية وخاصة الفرعية، ارشاد وندوات توعوية وورش تدريبية للشباب - جامعي، مهني، اجتماعي، مالي، الخ، انشاء طرقات جديدة لتسهيل استثمار أراضي البلدة، انشاء "اده ماركت" لتسويق منتجات اهالي القرية موسميا، تفعيل التوأمة مع مدن اجنبية للاستفادة من خدمات وخبرات خاصة، تنظيم أيام طبية مجانية في كافة الاختصاصات، تنظيم معارض ومناسبات فنيّة وموسيقية، احياء "اده " السنوي للمباريات الرياضية، تأمين اختصاصيين لإرشاد المزارعين، تنظيم وتحسين جمع ونقل النفايات، انشاء مساحة مجهزة وآمنة للأولاد، تأمين مساعدات وخدمات من خلال أشخاص وهيئات غير حكومية محلية وأجنبية وانشاء صندوق مستقل للدعم المادي للحالات الطارئة والإنسانية في البلدة".