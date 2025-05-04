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لبنان

سلام من الداخلية: اليوم ديمقراطيّ بامتياز

Lebanon 24
04-05-2025 | 13:26
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واكب رئيس الحكومة نواف سلام من وزارة الداخلية فرز الأصوات في الانتخابات البلدية والاختيارية.
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وأكد خلال كلمة أن الانتخابات البلدية هي مناسبة لمحاسبة البلديات السابقة وتفعيل الدور الانمائي .

وأشاد بالتحضيرات والمواكبة الامنية مؤكدا على الموعد الاسبوع المقبل "حتى تكتمل العملية الانتخابية".
ووصف سلام اليوم بأنه ديمقراطيّ بامتياز وقال: "الوزارة أثبتت أنّها على جهوزية والشوائب كانت قليلة".
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