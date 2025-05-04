سلام من الداخلية: اليوم ديمقراطيّ بامتياز

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واكب رئيس الحكومة من فرز الأصوات في والاختيارية.وأكد خلال كلمة أن الانتخابات البلدية هي مناسبة لمحاسبة البلديات السابقة وتفعيل الدور الانمائي .وأشاد بالتحضيرات والمواكبة الامنية مؤكدا على الموعد الاسبوع المقبل "حتى تكتمل العملية ".