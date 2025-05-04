نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية المحدّثة.. هذه آخر المعلومات

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وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان فوز عدد من المخاتير وتقدّم لوائح انتخابية في عدد من البلديات.





وقد أعلنت الماكينة الإنتخابية لـ" ":

- فوز جهاد عن المقعد الاختياري في معراب

- فوز جوزف نصور عن المقعد الاختياري في طبرجا

- فوز يعقوب مراد عن المقعد الاختياري في مرادية

- فوز ادمون ايي شقرا عن المقعد الاختياري في كفرعميه

- فوز نصار عن المقعد الاختياري في عين كسور

- فوز ريشار الخوري عن المقعد الاختياري في سوق الغرب

- فوز ميشال ابي سعد عن المقعد الاختياري في سلفايا

- فوز عيد و بيار اميل في مخترة منصورية بحمدون إنتهت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية عند الساعة السابعة من مساء اليوم بعد اقفال صناديق الاقتراع في محافظة جبل وبدء عملية الفرز.وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان فوز عدد من المخاتير وتقدّم لوائح انتخابية في عدد من البلديات.وقد أعلنت الماكينة الإنتخابية لـ" ":- فوز جهاد عن المقعد الاختياري في معراب- فوز جوزف نصور عن المقعد الاختياري في طبرجا- فوز يعقوب مراد عن المقعد الاختياري في مرادية- فوز ادمون ايي شقرا عن المقعد الاختياري في كفرعميه- فوز نصار عن المقعد الاختياري في عين كسور- فوز ريشار الخوري عن المقعد الاختياري في سوق الغرب- فوز ميشال ابي سعد عن المقعد الاختياري في سلفايا- فوز عيد و بيار اميل في مخترة منصورية بحمدون

- فوز جورج نجيم في مخترة معاصر الشوف

- فوز هيكل عون وجانيت أبي ناصيف في مخترة مجد المعوش

- فوز أسعد أبي راشد في مخترة جسر الباشا

- فوز فادي خليل وناصيف عازار في المخترة في سن الفيل

- فوز جوزيف عبد في المخترة في عين الرمانة

- فوز جوني النمر وأنطوان بعقليني في المخترة في

- فوز روجيه ابي خليل عن المقعد الإختياري في

- فوز ميشال خوري عن المقعد الإختياري في بطشاي

- فوز جان بو فرح وايلي فارس يمين في المخترة في

- فوز عقوب يوسف هاشم عن المقعد الإختياري في حاصبيا

- فوز جريس أبي شهلا عن المقعد الإختياري في وادي الست

- فوز المختار أمين الخوري بطرس في الدكوانة



- فوز المختارَين روجيه قصيفي وجول ضاهر في جبيل - بلاط



كذلك، أعلنت ماكينة "القوات" فوز اللائحة البلدية الكاملة المدعومة من " " في بلدة التعزانية، برئاسة ربيع أبي منصور، في مواجهة لائحة " الحر" التي ترأسها رئيس البلدية الحالي أنطوان أبي منصور.

ووفقاً لمندوبة " "، فاز سامي افرام بالمقعد الاختياري في سرعيتا في جرد جبيل.



كما فاز كلّ من غالب عويدات ومصطفى يونس بعضوية المجلس الاختياري في شحيم، من أصل 18 مقعداً اختيارياً.

ايضاً، فاز المخاتير الثلاثة المرشحين على لائحة "نهضة جونية" في حارة صخر وهم: بشارة غانم وكارلوس الشبابي وربيع الخوري. وفاز ناصيف الياس في مخترة رأس الحرف في قضاء بعبدا.هذا وأفادت "صوت لبنان" بالنتائج الاولية التالية:



- فوز جورج في مخترة الجوار

- فوز جهاد معتوق في مخترة ضهر الصوان

- فوز ميلاد سلامة في مخترة العطشانة

- فوز روبير عبيد في مخترة عرمون

- فوز رومانوس داوود في مخترة حارة حمزة

- فوز جوزيف عبد الأحد في مخترة الدوار

- فوز عادل الأسمر في مخترة الكنيسة

- فوز سليمان سمير الشرتوني في مخترة بلدة شرتون

- فوز وليد الأشقر في مخترة بيت الككو

- فوز فادي شويري في مخترة المكلس

- فوز ساسين القاعي عن المقعد الإختياري في بلدة مار بطرس

- فوز نخله كحاله، روني ابو خليل وناصيف عازار عن المقاعد الإختيارية في سن الفيل حي البلدة

- فوز روبير أبي نادر عن المقعد الإختياري في سن الفيل حي جسر الباشا

- فوز أسعد أبي راشد عن المقعد الإختياري في سن الفيل حي جسر الباشا

- فوز بيار عيراني عن المقعد الإختياري في بلدة الشياح

- فوز عادل دعيبس عن المقعد الإختياري في بلدة الشياح

- فوز داني الياس داغر في بلدة الجميلية في اقليم الخروب بـ139 صوتا، فيما بلغ عدد المقترعين 168, وعدد الناخبين 462 ناخبا.

- فوز كاتيا كسرواني مرعب عن المقعد الإختياري في غدراس

- فوز عبدو خوري عن المقعد الإختياري في بلدة بنتاعل

- فوز جاد توفيق زغيب بالمقعد الإختياري في الجليسة/جورة القطين

- فوز المرشح فادي مارون بعيني عن المقعد الإختياري في عين الدلبة

- فوز باسيليوس الحاج، خيرالله حاموش عن المقاعد الإختيارية في المنصوري

- فوز ناجي يمين، داوود الحايك وايلي الحايك عن المقاعد الإختيارية في بيت الشباب الشاوية والقنيطرة

- فوز متى متى عن المقعد الإختياري في عين الجديدة

- فوز فادي سعد عن المقعد الإختياري في رمحالا

- فوز صباح قرباني وشربل ملكي عن المقاعد الإختيارية في بعبدات

- فوز شربل كرم وفيليب طعمه عن المقاعد الإختيارية في قرنة الحمرا

- فوز لائحة "تجمع عائلات حارة حريك" الاختيارية المدعومة من النائب عون بالكامل

- فوز طوني تابت وفؤاد جبور عن المقاعد الإختيارية في بحمدون عاليه



- فوز طوني فارس بو عبود عن المقعد الإختياري في الدكوانة

- فوز زيدان عون عن المقعد الإختياري في الفنار

- فوز شوقي ابي غانم عن المقعد الإختياري في وطى الجوز

- فوز أفاديس أنترانيك كوركونيان عن المقعد الإختياري في مزهر

- فوز جورج حنا ابو جوده عن المقعد الإختياري في الفياضية

- فوز سليم مكرزل عن المقعد الإختياري في عين علق - فوز سمير عبده شعيا عن المقعد الإختياري في ترشيش

- فوز أنطوان لطيف وميلاد زيلع عن المقاعد الإختيارية في العقيبة

- فوز فؤاد سركيس عن المقعد الإختياري في الشبانية - فوز جميع مخاتير لائحة "الدكوانة ٢٠٣١" بفارق اكثر من ١٧٠٠ صوت عن المرشّح الخاسر - فوز جورج القاعي والياس القاعي عن المقاعد الإختيارية في القليعات

النتائج الأولية لانتخابات البلديات - فوز المختار بشارة زينون - بياقوت- فوز جورج في مخترة الجوار- فوز جهاد معتوق في مخترة ضهر الصوان- فوز ميلاد سلامة في مخترة العطشانة- فوز روبير عبيد في مخترة عرمون- فوز رومانوس داوود في مخترة حارة حمزة- فوز جوزيف عبد الأحد في مخترة الدوار- فوز عادل الأسمر في مخترة الكنيسة- فوز سليمان سمير الشرتوني في مخترة بلدة شرتون- فوز وليد الأشقر في مخترة بيت الككو- فوز فادي شويري في مخترة المكلس- فوز ساسين القاعي عن المقعد الإختياري في بلدة مار بطرس- فوز نخله كحاله، روني ابو خليل وناصيف عازار عن المقاعد الإختيارية في سن الفيل حي البلدة- فوز روبير أبي نادر عن المقعد الإختياري في سن الفيل حي جسر الباشا- فوز أسعد أبي راشد عن المقعد الإختياري في سن الفيل حي جسر الباشا- فوز بيار عيراني عن المقعد الإختياري في بلدة الشياح- فوز عادل دعيبس عن المقعد الإختياري في بلدة الشياح- فوز داني الياس داغر في بلدة الجميلية في اقليم الخروب بـ139 صوتا، فيما بلغ عدد المقترعين 168, وعدد الناخبين 462 ناخبا.- فوز كاتيا كسرواني مرعب عن المقعد الإختياري في غدراس- فوز عبدو خوري عن المقعد الإختياري في بلدة بنتاعل- فوز جاد توفيق زغيب بالمقعد الإختياري في الجليسة/جورة القطين- فوز المرشح فادي مارون بعيني عن المقعد الإختياري في عين الدلبة- فوز باسيليوس الحاج، خيرالله حاموش عن المقاعد الإختيارية في المنصوري- فوز ناجي يمين، داوود الحايك وايلي الحايك عن المقاعد الإختيارية في بيت الشباب الشاوية والقنيطرة- فوز متى متى عن المقعد الإختياري في عين الجديدة- فوز فادي سعد عن المقعد الإختياري في رمحالا- فوز صباح قرباني وشربل ملكي عن المقاعد الإختيارية في بعبدات- فوز شربل كرم وفيليب طعمه عن المقاعد الإختيارية في قرنة الحمرا- فوز لائحة "تجمع عائلات حارة حريك" الاختيارية المدعومة من النائب عون بالكامل- فوز طوني تابت وفؤاد جبور عن المقاعد الإختيارية في بحمدون عاليه

أما عن انتخابات البلديات، فأعلنت ماكينة لائحة "جبيل أحلى" فوزها بأعضائها كاملة في الانتخابات البلدية في جبيل.



وفي بلدية الدكوانة، فازت اللائحة التي يرأسها أنطوان شختورة بالكامل. وأعلن "التيار الوطني الحر"، فوز جورج صادر والأعضاء داني متى، ريمون ابي عبود، زياد وازن. وأعلنت الماكنة الإنتخابية للتيار الوطني الحر فوز لائحة آلان عيد في المطلة وفوز اللائحة المدعومة من في رويسة النعمان.

واعلن رئيس بلدية الحازمية جان الأسمر عبر قناة "الجديد" فوزه بـ80% من الأصوات، وقال إن "هذا تكليف بمحبة وسأواصل الوقوف إلى جانب أهالي الحازمية الذين يعرفون من يفي بوعوده".

كذلك، أفيد بتقدم لائحة "أمل عمشيت" بنتيجة ١٥-٠ حتى الآن والممثل طوني عيسى حاز النسبة الاعلى من الاصوات وبلغت ٣١٢ صوتا.

كذلك، فازت لائحة "بولونيا بتستاهل إنماء" المدعومة من حزب ، بحسب "صوت لبنان".

وفازت لائحة "بياقوت بتجمعنا" برئاسة طوني زينون المدعومة من حزب الكتائب.



كما فازت لائحة " ارادة صلبة بتعمل فرق" برئاسة نيكول الجميّل في بكفيا المحديثة كاملة.



وفازت لائحة "كلنا لضيعتنا" برئاسة كميل عطالله وموريس غبريل في بيت شباب.

كذلك، فازت لائحة "قرطبا بتستاهل" في الانتخابات البلدية في قرطبا.

وفازت لائحة انماء بحمدون المحطة بكامل أعضائها.

هذا وفازت لائحة التنمية والوفاء بكامل مرشحيها في بلدات الجية وجون والوردانية.





‏وفازت لائحة "صار وقتا" الجديدة البوشرية برئاسة أوغوست باخوس المدعومة من "القوات" و"الكتائب" وإبراهيم كنعان. وأفيد بفوز لوائح "التنمية والوفاء" في بلدات حجولا ورأس أسطا وعين الغويبة وبشتليده وفدار والمغيري في جبيل.

وفي ، فازت اللائحة المدعومة من اللواء في البلدية.

كذلك، فازت لائحة الحوار والقرار برئاسة جان الاسمر في الحازمية كاملة.

كما فازت لائحة "ضيعتنا احلى" في وادي شحرور السفلى برئاسة جورج ابي راشد باكملها وهذه اللائحة مدعومة من حزب الكتائب.