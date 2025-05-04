تسلُّم الشحنة الثالثة من هبة الوقود القطرية عن العام 2025

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لبنان
تسلُّم الشحنة الثالثة من هبة الوقود القطرية عن العام 2025
Lebanon 24
04-05-2025
|
14:39
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صدر عن
قيادة الجيش
ـــ
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
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تسلَّم الجيش الشحنة الثالثة من هبة الوقود
القطرية
عن العام 2025 التي قدّمتها
دولة قطر
مشكورة عبر
صندوق قطر للتنمية
، بهدف دعم قدرات
المؤسسة العسكرية
لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة.
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