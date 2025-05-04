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لبنان

تسلُّم الشحنة الثالثة من هبة الوقود القطرية عن العام 2025

Lebanon 24
04-05-2025 | 14:39
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
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تسلَّم الجيش الشحنة الثالثة من هبة الوقود القطرية عن العام 2025 التي قدّمتها دولة قطر مشكورة عبر صندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة.
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