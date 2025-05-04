تسلُّم الشحنة الثالثة من هبة الوقود القطرية عن العام 2025

Advertisement

صدر عن ـــ البيان الآتي:تسلَّم الجيش الشحنة الثالثة من هبة الوقود عن العام 2025 التي قدّمتها مشكورة عبر ، بهدف دعم قدرات لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة.