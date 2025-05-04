Advertisement

لبنان

في بعلبك.. مداهمات للجيش بحثاً عن مطلوبين

Lebanon 24
04-05-2025 | 14:40
A-
A+
Doc-P-1355754-638819918247753946.jpg
Doc-P-1355754-638819918247753946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذ  الجيش حملة أمنية واسعة في منطقة الشراونة – بعلبك، استهدفت  ملاحقة مطلوبين خطرين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
واستقدمت الوحدات العسكرية المداهمة تعزيزات كبيرة، شملت آليات مشاركة عدد من الاليات  الدرعة والملالات،  ولا تزال المداهمة  مستمرة بحثا عن مطلوبين .
 
مواضيع ذات صلة
مُداهمات للجيش بحثاً عن مطلوبين
lebanon 24
05/05/2025 02:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش يُنفذ مُداهمات في دار الواسعة وجرودها بحثاً عن مطلوبين
lebanon 24
05/05/2025 02:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. عملية دهم للجيش بحثاً عن مطلوب
lebanon 24
05/05/2025 02:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24
من الضاحية إلى عكار… مداهمات للجيش وتوقيف أخطر المطلوبين
lebanon 24
05/05/2025 02:31:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:33 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2025-05-04
16:46 | 2025-05-04
15:17 | 2025-05-04
14:41 | 2025-05-04
14:40 | 2025-05-04
14:39 | 2025-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24