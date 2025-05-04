في بعلبك.. مداهمات للجيش بحثاً عن مطلوبين

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نفذ الجيش حملة أمنية واسعة في منطقة الشراونة – ، استهدفت ملاحقة مطلوبين خطرين، بحسب ما افادت مندوبة " ".واستقدمت الوحدات العسكرية المداهمة تعزيزات كبيرة، شملت آليات مشاركة عدد من الاليات الدرعة والملالات، ولا تزال المداهمة مستمرة بحثا عن مطلوبين .