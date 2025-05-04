عون في اتصال شكر مع رئيس الامارات: نتطلع الى مزيد من التعاون المثمر بين البلدين

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أجرى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً مع رئيس ، صاحب السمو شكره خلاله على قراره الأخوي بالسماح بسفر مواطنيه إلى ابتداء من ٧ ايار 2025 وأعرب له عن تقديره وامتنانه لسرعة تلبيته لهذا الطلب عقب لقائه الأخير معه في ابوظبي.‏ ثمن هذه الخطوة وهذه الاستجابة الكريمة التي تُعبّر عن نُبل الموقف وصدق النوايا، حيث وعد ووفى مبدياً تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين اللبناني والإماراتي.