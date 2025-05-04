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لبنان

عون في اتصال شكر مع رئيس الامارات: نتطلع الى مزيد من التعاون المثمر بين البلدين

Lebanon 24
04-05-2025 | 14:40
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أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكره خلاله على قراره الأخوي بالسماح بسفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من ٧ ايار 2025 وأعرب له عن تقديره وامتنانه لسرعة تلبيته لهذا الطلب عقب لقائه الأخير معه في ابوظبي.
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الرئيس عون ثمن هذه الخطوة وهذه الاستجابة الكريمة التي تُعبّر عن نُبل الموقف وصدق النوايا، حيث وعد ووفى مبدياً تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين اللبناني والإماراتي.
 
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