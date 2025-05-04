إعلان لائحة "شكا بتستاهل".. والرئاسة مداورة بين بطرس وعبود

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وخلال احتفال شعبي أعلنت اللائحة برنامجها الانتخابي بحضور فاعليات البلدة وشخصيات وممثلي احزاب وحشد من اهالي شكا. أعلنت في بلدة شكا لائحة "شكا بتستاهل" برئاسة كابي وجورج انطوان عبود، اليوم الاحد، الاتفاق على "ان تكون الرئاسة مداورة وتضم: إدمون موسى، سمعان، ميليسا روكس، طوني ، ، داني ، كاتي شهدا، لودي العتيق، انطوان يونس، سيدي، ، باسكال ، شربل بولس".وخلال احتفال شعبي أعلنت اللائحة برنامجها الانتخابي بحضور فاعليات البلدة وشخصيات وممثلي احزاب وحشد من اهالي شكا.

وتضمن البرنامج الانتخابي للائحة "خطة لتطوير مع التركيز على الشفافية المطلقة، كذلك الامر بالنسبة للخدمات الادارية والشؤون الاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية والبيئة والاقتصادية والسياحية والامنية والرياضية"، كما تضمن البرنامج خطة لادارة .

وكانت كلمات لكل من وعبود وعضو اللائحة انطوان يونس اعربوا فيها عن "حبهم لبلدتهم وطموحهم لخدمة اهلها والعمل على نهضتها على المستويات"، ودعوا ابناء شكا "للاقتراع للائحة شكا بتستاهل بكامل اعضائها من اجل إيصال فريق عمل متجانس لتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي أكد ان التغيير آتٍ لا محالة، عبر خارطة طريق مدروسة لبرنامج واقعي نموذجي، يتلاءم مع مشاكل بلدتنا، ويطرح الحلول الملائمة".



ولفت المرشحون الى أن "خوضنا هذا الاستحقاق الانتخابي، جاء تلبيةً تطلّعات أبناء بلدتنا، عبر شراكة جامعة بين عائلات وفعاليّات وأحزاب وكوادر شكّاويّة، بهدف تحقيق أهدافنا الأساسيّة ضمن رؤية واضحة لإنماء شامل على المستويات كافة".



