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لبنان

عون الى الكويت والامارات تلغي قرار منع السفر إلى لبنان

Lebanon 24
04-05-2025 | 22:12
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يتحضر رئيس الجمهورية جوزف عون لزيارة دولة الكويت حيث يجري مباحثات مع اميرها والمسؤولين الكويتيين حول العلاقات الثنائية بين البلدين.
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ومن الانعكاسات الإيجابية لزيارة رئيس الجمهورية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان والسماح لهم بالزيارة اعتباراً من 7 أيار 2025. القرار صدر عن وزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، بناءً لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات، شكره خلاله على قراره، وأعرب له عن تقديره وامتنانه لسرعة تلبيته هذا الطلب. كما ثمّن الرئيس عون هذه الخطوة وهذه الاستجابة الكريمة التي تُعبّر عن نُبل الموقف وصدق النوايا، حيث "وعد ووفى".
وكان رئيس الجمهورية ميدانياً الاستحقاق الانتخابي منذ ساعة مبكرة حتى قبل فتح صناديق الاقتراع فتوجه قبيل انطلاق العملية الانتخابية، إلى وزارة الداخلية والبلديات، حيث كان في استقباله لدى وصوله، وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار ووزير العدل عادل نصار، وحرص الرئيس عون خلال وجوده في غرفة العمليات المركزية، على أن يتلقى شخصياً مكالمات وشكاوى المواطنين ويستمع اليهم مباشرة. وهو أكد أن "لا دور للدولة في هذه الانتخابات إلا تأمين أمنها وسلامتها وحمايتها، ونبارك لمن يفوز فيها، وندعو بالتوفيق في الاستحقاق المقبل لمن لم ينجح. واتوجه بكلمة أساسية الى المواطن اللبناني، وهي أن الانتخابات اليوم تشكل فرصة لك، وصندوق الاقتراع هو حقك الطبيعي والشرعي". وانتقل الرئيس عون يرافقه الوزيران الحجار ونصار، إلى سرايا بعبدا الحكومي، وكان في استقباله محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، وكانت جولة في اقسام السرايا. وشكر عون الضباط والعسكريين والعاملين في غرفة عمليات جبل لبنان على جهودهم، وعلى الإنجاز الكبير الذي يقومون به بالامكانات المتوافرة، فـ"الارادة موجودة والقدرة على الإنجاز ايضاً، ومن لا يريد أن يعمل فلا ذريعة لديه ولا مكان له بينكم. وما رأيته في وزارة الداخلية وهنا في السرايا، يفرح القلب على الرغم من الإمكانات المادية والتكنولوجية المتواضعة، ولديّ ملء الثقة أن العملية الانتخابية ستنعكس إيجاباً على كل المناطق في المراحل اللاحقة".
ومن سرايا بعبدا، توجه الرئيس عون يرافقه الوزير نصار الى وزارة الدفاع، واستقبله وزير الدفاع ميشال منسى، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، وكبار الضباط. ودخل الجميع الى غرفة العمليات،
ثم انتقل رئيس الجمهورية يرافقه الوزير نصار، إلى مبنى "تلفزيون لبنان" في تلة الخياط، في زيارة أرادها أن تؤكد دور هذه المحطة الرسمية واعطائها الدفع المعنوي اللازم لعودتها إلى مسارها التاريخي. وكان في استقباله في مقر التلفزيون، وزير الإعلام بول مرقص.
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