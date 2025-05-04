انتخابات الضاحية: فوز الثنائي كان محسوماً

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كتبت زينب في" الاخبار": الأجواء في الضاحية الجنوبية لم تشبه هدوء أيام الأحد، لكنها لم تكن بصخب الاستحقاق الانتخابي البلدي. فباستثناء الشوارع التي تضمّ مراكز اقتراع، حيث تنتشر الماكينات وتوزّع اللوائح، لم تجُل سيّارة في الشوارع، ولم تعمّ الأناشيد الحزبية والوطنية أزقّة الضاحية، بسبب فوز لائحة «التنمية والوفاء» للثنائي وحزب الله بالتزكية في والمريجة - الليلكي - تحويطة ، وغياب المنافسة في وحارة حريك مع اقتناع الجميع بأنّ فوز محسوم أيضاً، وهو ما حصل فعلاً.ومع إدراك أنّ التحالف مع الأكثرية سيجعل منافسة البرتقالي صعبة في الحارة، تخلّف كثيرون عن المشاركة خاصة أنّ الانتخابات تقع في الضاحية التي لا تزال تتعرّض لاعتداءات إسرائيلية، فكان مركز بلدية حارة حريك للتدريب المهني قاعة مكيّفة «خمس نجوم» هادئة يهلّل رؤساء الأقلام كلّما مرّ بها ناخب. فيما كانت المعركة الفعلية معركة مخاتير، فاز فيها «تجمع عائلات حارة حريك» بجميع المقاعد في المجلس الاختياري في حارة حريك، مقابل خسارة جميع مرشحي ، وهكذا يكون قد حصل على نتيجة مرضية في «بروفا» الانتخابات النيابية.