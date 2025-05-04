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لبنان
انتخابات الضاحية: فوز الثنائي كان محسوماً
Lebanon 24
04-05-2025
|
22:35
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كتبت زينب
حمود
في" الاخبار": الأجواء في الضاحية الجنوبية لم تشبه هدوء أيام الأحد، لكنها لم تكن بصخب الاستحقاق الانتخابي البلدي. فباستثناء الشوارع التي تضمّ مراكز اقتراع، حيث تنتشر الماكينات
الانتخابية
وتوزّع اللوائح، لم تجُل
مسيرات
سيّارة في الشوارع، ولم تعمّ الأناشيد الحزبية والوطنية أزقّة الضاحية، بسبب فوز لائحة «التنمية والوفاء» للثنائي
حركة أمل
وحزب الله بالتزكية في
برج البراجنة
والمريجة - الليلكي - تحويطة
الغدير
، وغياب المنافسة في
الغبيري
وحارة حريك مع اقتناع الجميع بأنّ فوز
الثنائي
محسوم أيضاً، وهو ما حصل فعلاً.
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ومع إدراك أنّ التحالف مع الأكثرية
الشيعية
سيجعل منافسة
التيار
البرتقالي صعبة في الحارة، تخلّف كثيرون عن المشاركة خاصة أنّ الانتخابات تقع في الضاحية التي لا تزال تتعرّض لاعتداءات إسرائيلية، فكان مركز بلدية حارة حريك للتدريب المهني قاعة مكيّفة «خمس نجوم» هادئة يهلّل رؤساء الأقلام كلّما مرّ بها ناخب. فيما كانت المعركة الفعلية معركة مخاتير، فاز فيها «تجمع عائلات حارة حريك» بجميع المقاعد في المجلس الاختياري في حارة حريك، مقابل خسارة جميع مرشحي
التيار الوطني الحر
، وهكذا يكون
آلان عون
قد حصل على نتيجة مرضية في «بروفا» الانتخابات النيابية.
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