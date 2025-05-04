مخاوف من تمدُّد اشتباكات سوريا إلى لبنان!

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كتب معروف الداعوق في" اللواء": يخشى كثيرون من تطاير شرارات الاحداث الدموية التي جرت الاسبوع الماضي بين عناصر امنية تابعة للادارة الجديدة والدروز في المناطق القريبة من الى ، اذا استمرت بالتفاعل، ولم يتم تطويقها ووضع حد لها باسرع وقت ممكن، بعدما كشفت اسرائيل بمواقف مسؤوليها، وتدخلها العسكري المكشوف بالتهديدات المباشرة، ضد المسؤولين السوريين والقصف الجوي الواسع النطاق على المراكز والمواقع العسكرية السورية،وبعضها بالقرب من ، عن دورها المباشر في اشعال هذه الاشتباكات، والسعي لتحويلها الى اشتباكات طائفية بين السنّة والدروز، لارباك الحكم الجديد في ووضع العصي في طريق اعادة توحيد سوريا وتجاوز مرحلة حكم آل والهيمنة الايرانية .وتعود الخشية والمخاوف هذه من وجود عشرات الالاف من السوريين المنتشرين في كافة المناطق ، وبعضهم يعيش في منطقة الجبل، ويعمل هناك منذ نزوحهم الى لبنان، وكثيرون منهم يتعاطف ويؤيد الادارة السورية الجديدة، مقابل استياء اللبنانيين من الاحداث الدموية التي وقعت مؤخرا وتعاطفهم معهم، اضافة الى قدوم العديد من سوريا الى لبنان، ووجود اخرين يعملون فيه منذ سنوات، وامكانية حصول احتكاكات واشكالات فيما بينهم، او مع بعض اللبنانيين السنّة،على خلفية ما يحصل في سوريا، وتطورها الى خلافات مذهبية، بتحريض من خصوم الادارة السورية الجديدة، بدءا من بقايا نظام الاسد الساقط او الايرانيين المطرودين من سوريا، واسرائيل في المقدمة.اسهمت الزيارة الفورية للرئيس السابق للحزب التقدمي الى دمشق ولقائه مع الرئيس السوري ، في تخفيف حدة الاحتقان الناجم عن الاحداث الدموية الاخيرة، واضعاف اي محاولة لنقل شرارة هذه الاحداث الى لبنان، فيما تبقى المخاوف قائمة من الدخول الاسرائيلي على الخط مرة جديدة، لنقل شرارة احداث سوريا الى لبنان.