النتائج الرسمية للانتخابات البلدية في جبل لبنان اليوم..ميقاتي: الأولوية للمشاريع التنموية لا للعصبيات

Advertisement

شهدت محافظة جبل الجولة الاولى من الانتخابات البلدية وتميزت بزخم سياسي غير مسبوق انعكس على حجم المشاركة الشعبية والتنافس الحاد بين القوى التقليدية والتحالفات المستجدة.وعكست هذه الانتخابات أن البلديات لم تعد مجرد إدارات خدماتية محلية، بل باتت مختبراً حقيقياً لقياس توازنات القوى السياسية على مستوى المحافظات. وبينما ينتظر اللبنانيون مساء اليوم صدور النتائج الرسمية عن بالأرقام الدقيقة، كانت النتائج غير الرسمية التي أُعلنت مساء أمس قد رسمت ملامح مشهد سياسي متجدد على مستوى البلديات. ولفت رئيس الحكومة نواف سلام الى ان "عملية الانتخابات حصلت بكل سلاسة ولم يعطلها أي شيء، وقد تمت متابعة الشكاوى الإدارية ومعالجتها بشكل سريع".في هذه ، لعبت البلدات الكبرى الدور الأساسي في إبراز الاصطفافات السياسية، على خلاف البلدات الصغيرة التي حافظت على الطابع العائلي في اختيار مجالسها البلدية. في قضاء جبيل، تمكن التحالف المدعوم من والنائب زياد حواط من حسم المعركة لصالحه. أما في جونيه، فقد أثمرت جهود التحالف الذي ضم ، الكتائب ، النائبين نعمة إفرام وفريد الخازن، والنائب السابق منصور البون، فوزا واضحا يعكس توافقاً سياسياً متيناً.الصورة في المتن كانت أكثر تعقيداً، حيث اندلعت معركة شرسة بين آل المرّ المدعوم من ، وبين تحالف القوات اللبنانية، الكتائب. وقد كانت بلدة الجديدة مسرحاً للحدث الأبرز بعد انتقالها من الحر إلى تحالف الكتائب والقوات والنائب كنعان.في المقابل، سجل " الوطني الحر" نجاحا كبيرا في الحدث حيث فازت بالكامل لائحة "تضامن شباب الحدث" برئاسة جورج عون . كما برز فوز لائحة أنطوان الشختورة في الدكوانة المدعومة من كل احزاب البلدة، كما فازت لائحة "الحوار والقرار" برئاسة جان الأسمر في الحازمية. وفي ضبية نجحت لائحة المهندس نبيل طعمة، والمدعومة من حزب الكتائب والطاشناق، في تخطي لائحة كورين الأشقر.وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون تفقد غرفة العمليات في وزارة الداخلية مؤكدا أهمّيّةَ الانتخاباتِ البلديّةِ والاختياريّة، ومعتبرًا أنّ "دورَ البلديّاتِ أساسيٌّ في الإنماء، في وقتٍ تُعَدّ غالبيّةُ هذه المجالسِ منحلّةً"، مشيرًا إلى أنّ نحو 90%‏ من البلديّات لم تَعُد قائمةً فعليًّا، ما يُضاعف من أهميّةِ هذا الاستحقاقِ الانتخابيّ.واشاد الرئيس "بسير الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان، وبأهمية هذا الاستحقاق الحيوي في المسار التنموي"، مشددا "على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية بدل الركون للعصبيات الطائفية والحزبية والعائلية"، داعيا "الى أن تأخذ المنافسة مداها".وفي تصريح قال: "ما يعنيني في موضوع الانتخابات البلدية في هو مصلحة المدينة وأهلها بالدرجة الأولى، وانا مستمر في الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ، وادعو جميع الفاعليات وخاصة السياسية الى تقديم الدعم الكامل للمجلس البلدي الجديد الذي سيختاره أبناء طرابلس ودفعه نحو تحقيق الأفضل للمدينة وأهلها".وعلى صعيد العلاقات اللبنانية-الإماراتية، أبلغ رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل ، الرئيس جوزاف عون، قرار بلاده رفع الحظر عن سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، بدءاً من 7 أيار 2025. القرار الذي جاء نتيجة تواصل مباشر بين القيادتين عقب زيارة الأخيرة إلى أبوظبي، اعتُبر مؤشراً واضحاً على عودة الحرارة إلى العلاقات الثنائية ورغبة إماراتية أكيدة بدعم الاستقرار في لبنان.وأعرب الرئيس عون في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد عن امتنانه الكبير لسرعة الاستجابة لهذا الطلب، مثمناً "النبل والصدق في الوفاء بالوعد"، ومشدداً على أن هذه الخطوة تعبّر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتفتح المجال لتعاون أوسع في المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح الشعبين اللبناني والإماراتي.