جنبلاط ـ الشرع ايجابية وتنسيق

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خلافًا لما سُرّب في بعض عن أجواء سلبية سادت بين النائب السابق والرئيس السوري خلال لقائهما، أكدت مصادر مطلعة أن اللقاء كان إيجابيًا للغاية، ولم يشهد أي توتر أو خلاف.وبحسب المصادر، فإن الطرفين ناقشا سلسلة من التفاصيل المتعلقة بالعلاقة بين الجديدة والدروز في ، وتم التوافق على كيفية إدارتها بهدوء وواقعية.المصادر نفسها أوضحت أن اللقاء لم يكن بروتوكوليًا فحسب، بل شهد نقاشًا معمقًا حول ملفات سياسية دقيقة، وأن التفاهم كان سيد الموقف.وشددت المصادر على أن علاقة بالرئيس "خطت خطوة إضافية إلى الأمام"، ما يعكس بداية مرحلة جديدة في التواصل بين الطرفين، قد تُثمر لاحقًا عن تنسيق أوسع في ملفات.