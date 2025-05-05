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لبنان

جنبلاط ـ الشرع ايجابية وتنسيق

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
05-05-2025 | 01:15
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خلافًا لما سُرّب في بعض وسائل الإعلام عن أجواء سلبية سادت بين النائب السابق وليد جنبلاط والرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائهما، أكدت مصادر مطلعة أن اللقاء كان إيجابيًا للغاية، ولم يشهد أي توتر أو خلاف.
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وبحسب المصادر، فإن الطرفين ناقشا سلسلة من التفاصيل المتعلقة بالعلاقة بين الإدارة السورية الجديدة والدروز في سوريا، وتم التوافق على كيفية إدارتها بهدوء وواقعية.
المصادر نفسها أوضحت أن اللقاء لم يكن بروتوكوليًا فحسب، بل شهد نقاشًا معمقًا حول ملفات سياسية دقيقة، وأن التفاهم كان سيد الموقف.
وشددت المصادر على أن علاقة جنبلاط بالرئيس الشرع "خطت خطوة إضافية إلى الأمام"، ما يعكس بداية مرحلة جديدة في التواصل بين الطرفين، قد تُثمر لاحقًا عن تنسيق أوسع في ملفات.
المصدر: لبنان 24
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