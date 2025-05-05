"تخبط" داخل "حماس" في لبنان!

Advertisement

مع الحديث عن تعهد حركة " " بتسليم مُطلقي الصواريخ من باتجاه خلال الأسابيع الأخيرة، واعلان الجيش امس انه تسلم احد المطلوبين، توقفت مصادر فلسطينيَّة عند "التخبّط" الذي أصاب الحركة في الفترة الأخيرة خصوصاً عندما ارتبط الأمر بالتعليق على توقيفات مرتبطة بحادثتي الصواريخ..تقول المصادر لـ" " إنَّ الحركة حاولت في بادئ الأمر، وبعد التوقيفات التي نفذها الجيش لأشخاص متورطين بالحادثة، تسريب معلومات عبر مسؤوليها بأنه لا علاقة للحركة بما حصل في الجنوب، لكن الأمر لم يبقَ طي الكتمان كثيراً حتى تبلغت الحركة بأن قراراً ما سيصدر عن يحذرها من مغبة استخدام الأراضي لتنفيذ عمليات عسكرية.وأوضحت المصادر أنَّ من سيقوم بتسليم المطلوبين هو القوى الأمنية المشتركة داخل المخيمات بعدما تم تأكيد وجود المتورطين في مدينة ، مشيرة إلى أن الاتصالات بدأت لإتمام هذا الأمر ومن سيستلم بقية المطلوبين هو مخابرات الجيش.