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لبنان

"تخبط" داخل "حماس" في لبنان!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
05-05-2025 | 01:45
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مع الحديث عن تعهد حركة "حماس" بتسليم مُطلقي الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، واعلان الجيش امس انه تسلم احد المطلوبين، توقفت مصادر فلسطينيَّة عند "التخبّط" الذي أصاب الحركة في الفترة  الأخيرة خصوصاً عندما ارتبط الأمر بالتعليق على توقيفات مرتبطة بحادثتي الصواريخ.. 
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تقول المصادر لـ"لبنان24" إنَّ الحركة حاولت في بادئ الأمر، وبعد التوقيفات التي نفذها الجيش لأشخاص متورطين بالحادثة، تسريب معلومات عبر مسؤوليها بأنه لا علاقة للحركة بما حصل في الجنوب، لكن الأمر لم يبقَ طي الكتمان كثيراً حتى تبلغت الحركة بأن قراراً ما سيصدر عن المجلس الأعلى للدفاع يحذرها من مغبة استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات عسكرية.
وأوضحت المصادر أنَّ من سيقوم بتسليم المطلوبين هو القوى الأمنية المشتركة داخل المخيمات بعدما تم تأكيد وجود المتورطين في مدينة صيدا، مشيرة إلى أن الاتصالات بدأت لإتمام هذا الأمر ومن سيستلم بقية المطلوبين هو مخابرات الجيش.

المصدر: لبنان 24
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