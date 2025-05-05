مصارف جديدة ستأتي إلى لبنان؟

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قال مصدر اقتصادي لـ" " إن الكلام عن مجيئ مصارف أجنبية إلى واستقرارها فيه كجزء من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، هو كلامٌ "سابق لأوانه كثيراً".وأوضح المصدر أنَّ هذا الأمر لا يمكن الحديث به الآن طالما أنَّ الخطوات الاصلاحية للقطاع لم تكتمل،وأضاف: "هذا الموضوع يحتاج إلى وقت ليتحقق، وإن حصل فإن النهوض سيكون قد ترسخ وهذا ما نحتاجه".