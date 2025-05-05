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لبنان
مصارف جديدة ستأتي إلى لبنان؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
05-05-2025
|
02:45
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قال مصدر اقتصادي لـ"
لبنان24
" إن الكلام عن مجيئ مصارف أجنبية إلى
لبنان
واستقرارها فيه كجزء من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، هو كلامٌ "سابق لأوانه كثيراً".
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وأوضح المصدر أنَّ هذا الأمر لا يمكن الحديث به الآن طالما أنَّ الخطوات الاصلاحية للقطاع لم تكتمل،
وأضاف: "هذا الموضوع يحتاج إلى وقت ليتحقق، وإن حصل فإن النهوض سيكون قد ترسخ وهذا ما نحتاجه".
المصدر:
لبنان 24
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