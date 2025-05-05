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لبنان

مصارف جديدة ستأتي إلى لبنان؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
05-05-2025 | 02:45
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قال مصدر اقتصادي لـ"لبنان24" إن الكلام عن مجيئ مصارف أجنبية إلى لبنان واستقرارها فيه كجزء من إعادة هيكلة القطاع المصرفي، هو كلامٌ "سابق لأوانه كثيراً".
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وأوضح المصدر أنَّ هذا الأمر لا يمكن الحديث به الآن طالما أنَّ الخطوات الاصلاحية للقطاع لم تكتمل، 
وأضاف: "هذا الموضوع يحتاج إلى وقت ليتحقق، وإن حصل فإن النهوض سيكون قد ترسخ وهذا ما نحتاجه".
المصدر: لبنان 24
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