في اليوم العالمي لحرية الصحافة: إسرائيل تواصل اغتيال" الكلمة والصورة"

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فيما احتفى العالم قبل يومين ب" لحرية الصحافة"، مؤكّداً على قدسية الكلمة وحق الإعلاميين في العمل بلا خوف أو تهديد، كانت غزة وجنوب ينزفان ذكرى صحافييهما. ، التي ترفع شعار والحريات زوراً، ارتكبت واحدة من أبشع الجرائم بحق الجسم الإعلامي: 212 صحافياً ارتقوا في غزة منذ بدء العدوان، و409 آخرين أُصيبوا بجروح خطيرة في استهدافات ممنهجة طالت مكاتب إعلامية، سيارات بث مباشر، ومراسلين ميدانيين وهم يرتدون ستراتهم الصحافية بوضوح صارخ.غزة، التي تحولت إلى مرآة لانهيار القيم الإنسانية، لم يكتفِ العدوّ بجعلها مقبرة للأحلام والأطفال، بل أيضاً مقبرة للصحافيين. أولئك الذين لم يرفعوا سوى ، لم يكونوا مجرد ناقلي ، بل حماة الحقيقة، شهود الميدان، وأصوات المعذَّبين تحت القصف. فكل صورة نقلوها كانت تحدياً للموت، وكل تقرير كتبوه كان صرخة في وجه الظلم. استشهد حرّاس الكلمة على الخطوط الأمامية لأنهم اختاروا أن يقفوا مع الإنسان، مع الأرض، مع الكرامة.وفي ، لم تكن الصورة أقل إيلاماً. فمع بداية العدوان ، اغتالت آلة الحرب الغادرة المصوّر الصحفي عصام والمراسلة فرح عمر والمصور ربيع معماري، في أثناء قيامهم بواجبهم المهني على . هؤلاء الثلاثة لم يكونوا مجرد زملاء مهنة، بل رمزاً للبطولة الإعلامية. رحلوا وفي عيونهم آخر صورة التقطوها، وفي قلوبهم آخر رسالة حاولوا إيصالها للعالم، تاركين وراءهم فراغاً موجعاً وجرحاً لن يندمل في ذاكرة من عرفهم ومن تابع عملهم.شهداء الصحافة ليسوا مجرد أسماء تُدرج في تقارير، هم وجوه محفورة في وجدان كل من آمن بالحق والحرية وكرامة الإنسان، هم الحكايات الحيّة التي ستظل تروي أن الصحافة في لبنان وفلسطين ليست مهنة محايدة، بل معركة في سبيل الحق والتزام مقدّس ووقفة شجاعة مهما كان الثمن.ونحن نحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة، نجدّد لهؤلاء الأبطال بأن دماءهم لن تذهب سدى وبأنّ حرية الكلمة ستبقى أقوى من الصواريخ والدبابات، وبأنّ العدالة حق لا يسقط بالتقادم. ستبقى لعنة دماءهم الطاهرة تطارد ، مهما حاول أن يطمس الحقيقة خلف ركام الدمار.