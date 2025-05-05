ملاحظات عامة بعد الانتخابات البلدية.. "التيار" محاصر ويتراجع شعبيا

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بالاستناد إلى النتائج الأولية التي بدأت تظهر من انتخابات البلديات في ، يمكن ملاحظة عدة مؤشرات لافتة لا يجوز إغفالها، خصوصًا أن هذا الاستحقاق يأتي في مرحلة دقيقة تسبق الانتخابات النيابية، وبالتالي فإن كل تفصيل فيه يحمل دلالة سياسية.أول ما يُسجّل هو وجود محاولة واضحة من غالبية ، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية البارزة، لمحاصرة " "وعزله انتخابيًا. وقد تجلّى ذلك في عدد كبير من البلديات الكبرى في جبل ، بعضها كان محسوبًا سابقًا على " "، ويبدو أن هذا المشهد مرشح للتوسع في والبقاع أيضًا.ثانيًا، يظهر أن خصوم "التيار"، ولا سيما وبعض الشخصيات المستقلة، يحققون تقدمًا ثابتًا في الشارع المسيحي، وكأنهم يستكملون مسار الصعود الذي بدأ في الانتخابات النيابية السابقة.أما على الساحة الدرزية، فيبدو أن الواقع لم يتغيّر كثيرًا، بل على العكس، فإن قدرة القوى التغييرية بدت محدودة في المعارك البلدية، ما يؤكد استمرار هيمنة الزعامة التقليدية.رابعًا، يلاحظ أن " الحر" بدأ يعيد وصل ما انقطع مع خصوم سابقين من الزعامات المحلية، عبر نسج تحالفات وتسويات غير مألوفة، كما حصل مع ، وربما لاحقًا مع الشمال، أو ميريام في ، في محاولة واضحة لإعادة التموضع بأي ثمن.كذلك، يبدو أن النائب ألان عون، لا يزال يحتفظ بحضور شعبي لافت، ويواصل عمله بهدوء ومن خلف الكواليس ما يشكل تهديدا حقيقيا ل" التيار" في المرحلة المقبلة.وأخيرًا، برز مجددًا التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله في عدد من البلدات ذات الحضور المشترك، ما يشير بوضوح إلى أن التحضيرات للانتخابات النيابية بدأت تُرسم منذ الآن.