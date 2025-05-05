فوز لائحة "كلنا لحياطة" كاملة

فازت لائحة "كلنا لحياطة" على منافستها لائحة " للكل"، كاملة برئاسة غابي وعضوية: وديع بشارة شلالا، روز فهيم ، هدى ، عازار، الصائغ، ملحم شلالا، وشربل إدمون طعمة.

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وقد عاهد الجديد أبناء البلدة، العمل بجهد من أجل إنمائها والنهوض بمستقبلها.