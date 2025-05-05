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لبنان

فوز لائحة "كلنا لحياطة" كاملة

Lebanon 24
05-05-2025 | 03:34
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فازت لائحة "كلنا لحياطة" على منافستها لائحة "حياطة للكل"، كاملة برئاسة غابي بطرس عازار وعضوية: وديع بشارة شلالا، روز فهيم عازار، هدى يوسف رزق، الياس يوسف عازار، إيلي جرجورة الصائغ، جورج ملحم شلالا، بيار بولس عازار وشربل إدمون طعمة. 
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وقد عاهد المجلس البلدي الجديد أبناء البلدة، العمل بجهد من أجل إنمائها والنهوض بمستقبلها.
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