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لبنان

بايرقداريان تفتتح مؤتمرًا دوليًا لدعم ريادة الشباب اللبناني

Lebanon 24
05-05-2025 | 03:39
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افتتحت وزيرة الشباب والرياضة، الدكتورة نورا بايرقداريان، في بيروت، أعمال "مؤتمر الريادة والتأثير 2025 – النجاح في زمن الأزمات"، الذي نظمته شبكة PATH الدولية الناشطة في دول حوض المتوسط وأوروبا. وفي كلمتها، توجهت الوزيرة إلى الشباب اللبناني، مؤكدة دعمها المستمر لهم كركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار، وداعية إلى تسهيل وصولهم إلى فرص العمل ومشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة وبناء مستقبل يليق بطموحاتهم.
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وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من شخصيات وخبراء محليين ودوليين، عبروا عن تقديرهم لدور وزارة الشباب والرياضة في دعم المبادرات التي تعزز فرص التشبيك وبناء العلاقات المهنية. وتخلل المؤتمر جلسة حوارية ملهمة مع الفنان جورج خباز، الذي شارك الحضور تجربته في مواجهة التحديات وتحويل الصعوبات إلى فرص للنجاح.

كما عُقدت جلستان حواريتان ضمتا خبراء في الاقتصاد، ريادة الأعمال، التعليم والعمل الاجتماعي، من بينهم الدكتور محمد عويد، محمد جابر، باسل الخطيب، الدكتور رمزي الحاج، الدكتورة أميرة الداعوق، وزهراء صادق. وقد أدارت الجلسات كل من الدكتورة ديما المقدم والدكتورة ثريا الساحلي التي قدمت تدريبًا تفاعليًا حول عقلية ريادة الأعمال.

وشهد المؤتمر أيضًا مداخلة للإعلامية ريما كركي عن تحديات العمل في الظروف الصعبة، إضافة إلى مداخلات من خبراء أوروبيين عبر الشاشة حول القيادة والتأثير الاجتماعي. كما تم عرض مشروع ريادي واعد قدّمته لما مكي، بهدف دعم المبادرات اللبنانية وتشبيكها مع أصحاب الخبرة والمستثمرين.

وفي الختام، تم توزيع جوائز تقديرية لعدد من الشخصيات اللبنانية التي أثبتت حضورًا مميزًا في مجالاتها، من بينهن: زهراء صادق، زينب الدفراوي، مها جعفر، عائشة محمد، غيدا ديراني، جنى خليل، وغسان جابر.
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