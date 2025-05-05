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لبنان

دبوسي والأسمر يرحبان برفع الحظر الإماراتي عن السفر إلى لبنان

Lebanon 24
05-05-2025 | 03:51
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رحّب عدد من الشخصيات الاقتصادية والنقابية اللبنانية بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة رفع حظر السفر عن مواطنيها إلى لبنان، اعتباراً من 7 أيار، معتبرين أن الخطوة تشكّل بداية إيجابية لإعادة لبنان إلى الحضن العربي وتعزيز العلاقات الثنائية.
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ووصف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي، القرار بأنه "بارقة أمل" تسهم في إعادة وصل ما انقطع بين البلدين، وتمهّد لمرحلة جديدة من التبادل السياحي والاقتصادي والثقافي، داعياً إلى تعميم هذه المبادرة على باقي الدول الخليجية.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد العمالي العام، الدكتور بشارة الأسمر، بالجهود التي بذلها قائد الجيش العماد جوزاف عون مع دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ما أسهم في تليين المواقف الخليجية تجاه لبنان. وأعرب عن تفاؤله بانعكاس القرار الإماراتي إيجاباً على الموسم السياحي وعلى القطاعات الفندقية والعقارية، مؤكداً أن وجود الرعايا العرب في لبنان سيكون رافعة للنمو الاقتصادي المنتظر.

كما توجّه الأسمر بالشكر إلى دول الخليج على احتضانها للعمال اللبنانيين، ما ساعد في التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على المقيمين في لبنان.
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