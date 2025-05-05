دبوسي والأسمر يرحبان برفع الحظر الإماراتي عن السفر إلى لبنان

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رحّب عدد من الشخصيات الاقتصادية والنقابية بقرار رفع حظر السفر عن مواطنيها إلى ، اعتباراً من 7 أيار، معتبرين أن الخطوة تشكّل بداية إيجابية لإعادة لبنان إلى الحضن العربي وتعزيز العلاقات الثنائية.ووصف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال، توفيق دبوسي، القرار بأنه "بارقة أمل" تسهم في إعادة وصل ما انقطع بين البلدين، وتمهّد لمرحلة جديدة من التبادل السياحي والاقتصادي والثقافي، داعياً إلى تعميم هذه المبادرة على باقي الدول الخليجية.، أشاد رئيس ، الدكتور بشارة ، بالجهود التي بذلها العماد مع دول ، وعلى رأسها ، ما أسهم في تليين المواقف الخليجية تجاه لبنان. وأعرب عن تفاؤله بانعكاس القرار إيجاباً على الموسم السياحي وعلى القطاعات الفندقية والعقارية، مؤكداً أن وجود الرعايا العرب في لبنان سيكون رافعة للنمو الاقتصادي المنتظر.كما توجّه الأسمر بالشكر إلى دول الخليج على احتضانها للعمال اللبنانيين، ما ساعد في التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على المقيمين في لبنان.