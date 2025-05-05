الرئيس سليمان هنأ الفائزين في انتخابات المجالس البلدية

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قال الرئيس في تصريح اليوم إن المرحلة الأولى، وهي الأوسع من انتخابات ، جرت بسلاسة ومن دون تسجيل حوادث تُذكر أو خروقات إدارية وقانونية.وهنّأ سليمان الفائزين، متمنياً لهم النجاح في أداء مهامهم بجدية والتزام، والعمل من أجل مصلحة بلداتهم ومدنهم ومواطنيهم، والسعي لتحويلها إلى نماذج في التنظيم، والنظافة، وتطبيق القوانين.