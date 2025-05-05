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لبنان

الرئيس سليمان هنأ الفائزين في انتخابات المجالس البلدية

Lebanon 24
05-05-2025 | 03:57
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم إن المرحلة الأولى، وهي الأوسع من انتخابات المجالس البلدية، جرت بسلاسة ومن دون تسجيل حوادث تُذكر أو خروقات إدارية وقانونية.
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وهنّأ سليمان الفائزين، متمنياً لهم النجاح في أداء مهامهم بجدية والتزام، والعمل من أجل مصلحة بلداتهم ومدنهم ومواطنيهم، والسعي لتحويلها إلى نماذج في التنظيم، والنظافة، وتطبيق القوانين.
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