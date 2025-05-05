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لبنان

اعتباراً من الغد ولمدة شهر.. هذا ما سيشهده اوتوستراد عمشيت – المدفون

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:25
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صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:

 ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتزفيت المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتد من محلة عمشيت الى حاجز المدفون، وذلك يومياً اعتبارًا من الساعة 7,00 صباحاً لغاية الساعة 15,00، ولمدة شهر تقريباً، ابتداءً من تاريخ 6-05-20205، وستؤدي هذه الأعمال الى تضييق مسرب واحد من الأوتوستراد باتجاه المدفون.
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يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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