اعتباراً من الغد ولمدة شهر.. هذا ما سيشهده اوتوستراد عمشيت – المدفون

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صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتزفيت المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتد من محلة عمشيت الى حاجز ، وذلك يومياً اعتبارًا من الساعة 7,00 صباحاً لغاية الساعة 15,00، ولمدة شهر تقريباً، ابتداءً من تاريخ 6-05-20205، وستؤدي هذه الأعمال الى تضييق مسرب واحد من الأوتوستراد باتجاه المدفون.يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام.