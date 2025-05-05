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لبنان

فوز لائحة "نبض جديد " كاملة في انتخابات بلدية دفون

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:25
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فازت لائحة "نبض جديد " كاملة برئاسة المهندس ربيع ابي عاد في انتخابات بلدية دفون قضاء عاليه المدعومة من عائلات دفون .

وكان رئيس البلدية الجديد ربيع ابي عاد قد اعلن سابقا ان المعركة في انتخابات البلدية تتخذ طابعا عائليا وليس طابعا حزبيا، حيث سارعت الاحزاب الى تأييد نجاح اللائحة لمصلحة البلدة، وطالب الجميع بالتعاون لخير هذه البلدة .
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