كرامي: نحرص على تعزيز التنمية المستدامة في بقاعصفرين

كرّم رئيس الكرامة الوزير والنائب ، لائحة التوافق التي فازت بالتزكية في بلدة بقاعصفرين - ، والتي يترأسها الدكتور خالد بدرة، إلى جانب طالب وعمار صبره كنائب للرئيس.

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وجرى خلال اللقاء بحث التحديات الإنمائية التي تواجه البلدة، ووضع تصوّر لحلول قابلة للتنفيذ من خلال الجديد.



وأكد المجتمعون "أهمية تفعيل الموسم السياحي وموسم الاصطياف عبر تحسين الخدمات والبنية التحتية. وتضمّن التصوّر الإنمائي تنفيذ مشاريع لتزفيت الطرق القديمة واستصلاحها، وإنشاء مجسمات ولوحات فنية تجميلية، إضافة إلى السعي لتأمين مشروع طاقة شمسية مستدام للبلدية".



، أعرب كرامي عن" فخره بالثقة التي منحت للائحة التوافق" ، مشدداً على" أهمية التعاون بين المجلس البلدي الجديد والأهالي لتحقيق تطلعات البلدة في مختلف المجالات".