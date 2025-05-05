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لبنان

كرامي: نحرص على تعزيز التنمية المستدامة في بقاعصفرين

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:41
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كرّم رئيس تيار الكرامة الوزير والنائب فيصل كرامي، لائحة التوافق التي فازت بالتزكية في بلدة بقاعصفرين - الضنية، والتي يترأسها الدكتور خالد بدرة، إلى جانب بركات طالب وعمار صبره كنائب للرئيس.
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وجرى خلال اللقاء بحث التحديات الإنمائية التي تواجه البلدة، ووضع تصوّر لحلول قابلة للتنفيذ من خلال المجلس البلدي الجديد.

وأكد المجتمعون "أهمية تفعيل الموسم السياحي وموسم الاصطياف عبر تحسين الخدمات والبنية التحتية. وتضمّن التصوّر الإنمائي تنفيذ مشاريع لتزفيت الطرق القديمة واستصلاحها، وإنشاء مجسمات ولوحات فنية تجميلية، إضافة إلى السعي لتأمين مشروع طاقة شمسية مستدام للبلدية".

من جهته، أعرب كرامي عن" فخره بالثقة التي منحت للائحة التوافق" ، مشدداً على" أهمية التعاون بين المجلس البلدي الجديد والأهالي لتحقيق تطلعات البلدة في مختلف المجالات".
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