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لبنان

فوز لائحة "رشميا أولاً" في انتخابات المجلس البلدي

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:56
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 فازت في انتخابات المجلس البلدي في رشميا لائحة "رشميا أولاً" المدعومة من حزب "القوات اللبنانية "ب ١٤ عضواً من أصل ١٥ وهي تضم :أنطوان ابو فياض رئيساً وسليم ابي ضاهر نائباً للرئيس. كما فاز ثلاثة مخاتير هم جوزف بو سلوان وأنطوان نجم وفادي الكفراوي.
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