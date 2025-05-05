فوز لائحة "رشميا أولاً" في انتخابات المجلس البلدي

فازت في انتخابات في لائحة "رشميا أولاً" المدعومة من حزب " "ب ١٤ عضواً من أصل ١٥ وهي تضم :أنطوان ابو رئيساً وسليم ابي نائباً للرئيس. كما فاز ثلاثة مخاتير هم وأنطوان نجم وفادي الكفراوي.

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