اجتماع رفيع في وزارة الثقافة الفرنسية لبحث حماية التراث اللبناني

Advertisement

عُقد اجتماع في بحضور ، ووزير الثقافة اللبناني الدكتور ، ورئيسة في قطر الشيخة ، إلى جانب رئيس منظمة " " لحماية الآثار ومديرتها العامة، وممثل عن مؤسسة خان الخيرية.وتركز اللقاء على تنسيق الجهود بين الجهات المشاركة من أجل حماية التراث الثقافي اللبناني وتعزيزه، مع إيلاء اهتمام خاص بمدينة ، بما تمثّله من غنى حضاري وتاريخي يحتاج إلى صون وإحياء.وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تشكيل فريق تقني مصغر يتولى صياغة استراتيجية متكاملة لترجمة الأفكار المطروحة إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ، على أن يُباشر هذا الفريق مهامه فور اعتماد المقترحات بشكل رسمي.