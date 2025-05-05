Advertisement

لبنان

اجتماع رفيع في وزارة الثقافة الفرنسية لبحث حماية التراث اللبناني

Lebanon 24
05-05-2025 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1355999-638820433080870293.png
Doc-P-1355999-638820433080870293.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُقد اجتماع في وزارة الثقافة الفرنسية بحضور الوزيرة رشيدة داتي، ووزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة، ورئيسة هيئة المتاحف في قطر الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، إلى جانب رئيس منظمة "أليف" لحماية الآثار ومديرتها العامة، وممثل عن مؤسسة الآغا خان الخيرية.
Advertisement

وتركز اللقاء على تنسيق الجهود بين الجهات المشاركة من أجل حماية التراث الثقافي اللبناني وتعزيزه، مع إيلاء اهتمام خاص بمدينة طرابلس، بما تمثّله من غنى حضاري وتاريخي يحتاج إلى صون وإحياء.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تشكيل فريق تقني مصغر يتولى صياغة استراتيجية متكاملة لترجمة الأفكار المطروحة إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ، على أن يُباشر هذا الفريق مهامه فور اعتماد المقترحات بشكل رسمي.
مواضيع ذات صلة
اجتماع بين وزير الثقافة ونظيرته الفرنسية عرض لسبل احياء التراث اللبناني
lebanon 24
05/05/2025 14:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة يلتقي طلاب المدارس في المتحف الوطني: الزيارة تؤسس لبناء علاقة بين الزائر وتراثه
lebanon 24
05/05/2025 14:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: المعاهدات الدولية لحماية التراث بحاجة الى تطبيق فّعال
lebanon 24
05/05/2025 14:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: نطالب بحماية التراث المسيحي لأوروبا
lebanon 24
05/05/2025 14:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:12 | 2025-05-05
07:08 | 2025-05-05
07:05 | 2025-05-05
06:52 | 2025-05-05
06:48 | 2025-05-05
06:30 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24