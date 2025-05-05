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لبنان

"الإشتراكي" يكسبُ "التوافق"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-05-2025 | 05:50
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قالت مصادر سياسية مواكبة لنتائج الإنتخابات البلدية الأولية في الشوف إنّ الحزب "التقدمي الإشتراكي" استطاع أن يكسب الرهان على التوافق بين مختلف الأطراف السياسية، وبالتالي تمكن من تثبيت موقعه داخل البلديات التي دعمها أو التي اتخذت منحى التوافق السياسي استناداً لتوجهاته.
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وأوضحت المصادر أن الإشارة التي أصدرها الرئيس السابق لـ"الإشتراكي" وليد جنبلاط بشأن البلديات هو خوض "التوافق" لا "المعارك"، وهذا ما تجلى في أكثر من بلديّة في جبل لبنان.
 
وتعتبر المصادر أنَّ جنبلاط يكون قد نال ما يريدهُ من بلديات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يُعتبر "حلقة مهمة" للانتخابات النيابية المُقبلة على صعيد "تثبيت الأحجام".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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