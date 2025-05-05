"الإشتراكي" يكسبُ "التوافق"

قالت مصادر سياسية مواكبة لنتائج الإنتخابات البلدية الأولية إنّ الحزب "التقدمي الإشتراكي" استطاع أن يكسب الرهان على التوافق بين مختلف الأطراف السياسية، وبالتالي تمكن من تثبيت موقعه داخل البلديات التي دعمها أو التي اتخذت منحى التوافق السياسي استناداً لتوجهاته.

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وأوضحت المصادر أن الإشارة التي أصدرها الرئيس السابق لـ"الإشتراكي" بشأن البلديات هو خوض "التوافق" لا "المعارك"، وهذا ما تجلى في أكثر من بلديّة في

وتعتبر المصادر أنَّ يكون قد نال ما يريدهُ من بلديات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يُعتبر "حلقة مهمة" للانتخابات النيابية المُقبلة على صعيد "تثبيت الأحجام".