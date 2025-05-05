اجتماع بين وزير الثقافة ونظيرته الفرنسية عرض لسبل احياء التراث اللبناني

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عقد اجتماع في بحضور ووزير الثقافة الدكتور ، رئيسة في قطر الشيخة ، رئيس منظمة اليف لحماية الآثار ومديرتها العامة وممثل عن مؤسسة خان الخيرية.وتركز اللقاء على تنسيق الجهود وتعزيزها في مجال المحافظة على التراث اللبناني واحيائه لاسيما في مدينة .وفي هذا الاطار تم تعيين فريق تقني مصغر لصياغة الإستراتيجية الملائمة لما تم البحث به على ان يبدأ العمل فور تبنيها.