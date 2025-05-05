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لبنان
اجتماع بين وزير الثقافة ونظيرته الفرنسية عرض لسبل احياء التراث اللبناني
Lebanon 24
05-05-2025
|
05:54
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عقد اجتماع في
وزارة الثقافة الفرنسية
بحضور
الوزيرة
رشيدة داتي
ووزير الثقافة الدكتور
غسان سلامة
، رئيسة
هيئة المتاحف
في قطر الشيخة
المياسة بنت حمد آل ثاني
، رئيس منظمة اليف لحماية الآثار ومديرتها العامة وممثل عن مؤسسة
الآغا
خان الخيرية.
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وتركز اللقاء على تنسيق الجهود وتعزيزها في مجال المحافظة على التراث اللبناني واحيائه لاسيما في مدينة
طرابلس
.
وفي هذا الاطار تم تعيين فريق تقني مصغر لصياغة الإستراتيجية الملائمة لما تم البحث به على ان يبدأ العمل فور تبنيها.
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