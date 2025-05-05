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لبنان

اجتماع بين وزير الثقافة ونظيرته الفرنسية عرض لسبل احياء التراث اللبناني

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:54
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عقد اجتماع في وزارة الثقافة الفرنسية بحضور الوزيرة رشيدة داتي ووزير الثقافة الدكتور غسان سلامة ، رئيسة هيئة المتاحف في قطر الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني ، رئيس منظمة اليف لحماية الآثار ومديرتها العامة وممثل عن مؤسسة  الآغا خان الخيرية.
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وتركز اللقاء على تنسيق الجهود وتعزيزها في مجال المحافظة على التراث اللبناني واحيائه لاسيما في مدينة طرابلس.

وفي هذا الاطار تم تعيين فريق تقني مصغر لصياغة الإستراتيجية الملائمة لما تم البحث به على ان يبدأ العمل فور تبنيها.
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