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لبنان

خلال الاقتراع.. هذا ما قيلَ عن قوى الأمن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-05-2025 | 06:15
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تحدث مواطنون شاركوا في العملية الانتخابية، أمس الأحد، في جبل لبنان، عن أداء وتعاطي القوة الأمنية ضباطاً وأفراداً في مراكز الإقتراع.
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وأثنى مواطنون على التعاطي الإيجابي والفعال للقوى الأمنية، وما ظهر هو أن مختلف العناصر كانوا متجاوبين، حتى إنهم تعاطوا بكل ترحاب مع المواطنين.
 
ولاحظ مندوبون أيضاً أن القوى الأمنية ساهمت بتسهيل دخول النساء المتقدمات في  السن إلى مراكز الاقتراع مع اعتماد خطط سير منعت الازدحام.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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