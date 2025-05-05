خلال الاقتراع.. هذا ما قيلَ عن قوى الأمن

تحدث مواطنون شاركوا في العملية ، أمس الأحد، في ، عن أداء وتعاطي القوة الأمنية ضباطاً وأفراداً في مراكز الإقتراع.

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وأثنى مواطنون على التعاطي الإيجابي والفعال للقوى الأمنية، وما ظهر هو أن مختلف العناصر كانوا متجاوبين، حتى إنهم تعاطوا بكل ترحاب مع المواطنين.

ولاحظ مندوبون أيضاً أن القوى الأمنية ساهمت بتسهيل دخول النساء المتقدمات في السن إلى مراكز الاقتراع مع اعتماد خطط سير منعت الازدحام.