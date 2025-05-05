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لبنان

جديد قضية "صواريخ الجنوب".. هذا ما فعلته حماس

Lebanon 24
05-05-2025 | 06:13
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أفادت مصادر الحدث أنّ حماس سلمت اليوم عنصرا ثانيا للجيش ممن أطلقوا الصواريخ على إسرائيل.
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ونقلت القناة عن المصادر قولهم  أن حماس ستسلم للجيش بعد ظهر اليوم أو غدا عنصرين آخرين ممن أطلقوا صواريخ على إسرائيل.
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