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لبنان

الصدي التقى نظيره القطري ومدير عام صندوق قطر للتنمية

Lebanon 24
05-05-2025 | 06:24
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قام وزير الطاقة والمياه جو الصدي بزيارة عمل الى قطر حيث إلتقى وزير الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي وبحثا سبل التعاون بين البلدين.
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كما التقى لهذه الغاية مدير عام صندوق قطر للتنمية فهد بن محمد السليطي.
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