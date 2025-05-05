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لبنان
الصدي التقى نظيره القطري ومدير عام صندوق قطر للتنمية
Lebanon 24
05-05-2025
|
06:24
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قام
وزير الطاقة
والمياه
جو الصدي
بزيارة عمل الى قطر حيث إلتقى وزير
الطاقة القطري
سعد بن شريده الكعبي
وبحثا سبل التعاون بين البلدين.
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كما التقى لهذه الغاية مدير عام
صندوق قطر للتنمية
فهد بن
محمد السليطي
.
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