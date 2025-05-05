جعجع: لبنان انتقل الى مرحلة جديدة بعدما نفض عنه جلدًا قديمًا

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توجه " " ، في بيان الى " الرفيقات والرفاق في أقضية ومدن وبلدات كلها، كما إلى جميع المواطنين الذين شاركوا في الأولى من والاختيارية، بالتحيّة لما أبدوه من اندفاع وتصميم وإرادة من أجل إحداث تغيير واسع وكبير في في هذه الاقضية والمدن والبلدات".وقال:" إن التغيير الذي حصل، خصوصًا في البلدات الكبرى، له مؤشر واضح يؤكد أن الناس، بانتماءاتها السياسية كافة، لم تعد ترضى بأي فساد أو سوء إدارة على المستويات كلها".وختم :"إن ما حصل أمس، في الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل كله يبشٍّر بالخير، ويؤكد أن لبنان انتقل الى مرحلة جديدة بعدما نفض عنه جلدًا قديمًا أثخن جسده بالجراح على مدى ثلاثين سنة مضت. وطبعا بانتظار الجولات الأخرى في سائر المحافظات التي لن تكون أقل اشراقًا وتغييرًا عن الواقع الجديد في جبل لبنان".