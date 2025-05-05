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لبنان

عون مهنئا الفائزين: المسؤولية تبدأ بعد الانتخابات

Lebanon 24
05-05-2025 | 06:52
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هنّأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الفائزين في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، والتي جرت أمس في محافظة جبل لبنان.
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واعتبرعون أن "لبنان يخطو بثبات على مسار النهوض والتعافي، رغم الأزمات والتحديات التي واجهها".

أضاف:" المسؤولية تبدأ بعد الانتخابات، وخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم تشكّل الهدف الأساسي للعمل البلدي والاختياري".
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