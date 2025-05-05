عون مهنئا الفائزين: المسؤولية تبدأ بعد الانتخابات

هنّأ رئيس الجمهورية الفائزين في المرحلة الأولى من والاختيارية، والتي جرت أمس في .

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واعتبرعون أن " يخطو بثبات على مسار النهوض والتعافي، رغم الأزمات والتحديات التي واجهها".



أضاف:" المسؤولية تبدأ بعد الانتخابات، وخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم تشكّل الهدف الأساسي للعمل البلدي والاختياري".